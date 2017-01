1.595 criminels illégaux ont été éloignés du territoire belge l’année passée, soit quatre fois plus qu’en 2011. C’est ce qu’indique Théo Francken (N-VA), le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, sur son blog, s’auto-congratulant d’un rythme de "plus de quatre (éloignements, NdlR) , par jour ! Il n’y en a jamais eu autant."

Et de fournir des chiffres pour attester son propos. En 2011, la Belgique a procédé à 369 rapatriements, 378 en 2012 puis 629 et 625 en 2013 et 2014, année où le portefeuille Asile et Migration est tombé entre les mains de Théo Francken. Depuis son arrivée au gouvernement, les rapatriements ont en effet drastiquement augmenté. Ainsi, en 2015, ils grimpent à 1.437 pour finalement atteindre un pic en 2016 avec 1.595.

Le nationaliste souligne cette hausse, taclant son prédécesseur, Melchior Wathelet (CDH), qui "récompensait les criminels avec des papiers". "Ce gouvernement (Michel 1er, NdlR), ainsi que la N-VA, ne régularise pas de criminels, nous allons les rapatrier", promet-il, pointant du doigt que c’est d’ailleurs "la vraie différence entre un gouvernement de gauche et un de centre-droit". Dans son texte, Théo Francken écrit partager les lauriers avec son collègue de la Justice, Koen Geens, avec lequel il se vante de "battre tous les records et lutter efficacement contre la surpopulation carcérale". En effet, les éloignements d’étrangers incarcérés sont organisés directement depuis les prisons et non pas depuis les centres fermés.

Cela dit, si quatre illégaux criminels rapatriés par semaine marque effectivement un record, l’intarissable secrétaire d’État en veut toujours plus. C’est d’ailleurs un de ses vœux pour 2017 : "faire encore mieux".

Pour rappel, pour être éloignée, une personne doit faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire (OQT), une procédure systématique. Une fois un OQT délivré, le ressortissant étranger dispose de 30 jours pour mettre volontairement les voiles. S’il refuse de respecter son OQT et qu’il réside à une adresse connue des services de police ou de l’Office des Étrangers, il peut alors être placé en centre fermé, le temps que son rapatriement soit organisé.

Cette politique d’éloignement, fil rouge de la politique de Théo Francken, avait été vivement critiquée par des organisations qui viennent en aide aux réfugiés, Amnesty International et le Ciré, il y a quelques mois, lorsqu’il avait présenté sa note de politique générale au Parlement.