L’histoire d’Anis Amri, auteur de l’attentat de Berlin, pourrait bien ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire du recrutement djihadiste. En effet, les commandos de Paris et Bruxelles ont grandi en Europe, s’y sont radicalisés, en sont partis avant d’y revenir, en se fondant dans le flux migratoire, pour commettre des attentats.

Anis Amri, lui, n’avait rien d’un islamiste radical quand il a quitté son pays natal pour échouer sur les côtes de Lampedusa. C’est en tant que demandeur d’asile, loin de ses contrées et de ses proches - donc isolé et plus facilement recrutable - qu’il est tombé entre les griffes de l’État islamique. La différence est cruciale. Et révélatrice d’un changement dans la stratégie du djihad, tel que mentionnée par Europol dans un récent rapport : "Le danger réel et imminent est que des réfugiés de la diaspora syrienne deviennent vulnérables une fois en Europe et en étant spécifiquement visés par les recruteurs islamistes. On estime qu’un certain nombre de djihadistes voyagent à travers l’Europe spécifiquement dans ce but".

Ce n’est pas la première que Daech profite de la crise migratoire. En effet, le groupe terroriste a vu en l’afflux de réfugiés et le capharnaüm aux frontières extérieures une véritable aubaine. La preuve : selon un document du Combatting Terrorism Center (CTC), basé sur des informations du centre de contre-terrorisme hongrois, au moins 10 des 15 terroristes qui ont frappé Paris et Bruxelles sont passés par la route des Balkans pour revenir des terres du djihad. Beaucoup ont fait escale à Budapest, la capitale hongroise, où Salah Abdeslam est venu les chercher.

