Lors de la commission paritaire qui rassemblait hier syndicats et représentants de bpost, l’entreprise a présenté un ensemble de mesures destinées à faciliter les conditions de travail des postiers. Il faut dire que les syndicats dénoncent régulièrement une dégradation des conditions de travail des postiers. Les enjeux étaient donc importants.

"Parmi les avancées positives pour le personnel actées ce matin, nous pouvons mettre en avant un accord concernant la compensation pour le travail de fin d’année, des engagements forts de l’entreprise pour continuer à prendre des mesures concrètes pour le bien-être du personnel avec, à la clé, l’engagement d’environ 150 nouveaux collaborateurs", indique l’entreprise qui a présenté un plan spécifique relatif au bien-être des travailleurs.

"Celui-ci est organisé autour de quatre axes concrets : le recrutement, l’accompagnement et la formation de nouveaux collaborateurs, une planification des congés facilitée, un renforcement des mesures de contrôle de la charge de travail et un meilleur accompagnement par la hiérarchie. Un courrier individuel à ce sujet sera adressé prochainement à chaque facteur".

Le plan n’a toutefois pas fait l’unanimité auprès des syndicats, puisque l’un d’eux (la CSC) a pris la décision de quitter la table des négociations. "La direction de bpost regrette qu’un partenaire ait décidé de quitter unilatéralement la table des négociations, démarche qui entrave le dialogue social. Celui-ci a toujours été privilégié afin de travailler de manière concrète aux améliorations du bien-être des collaborateurs. Par ailleurs, force est de constater que la méthode de la chaise vide n’a jamais permis d’amélioration des conditions des travailleurs", a indiqué l’entreprise.

Les autres syndicats se montrent toutefois plus optimistes. "Je suis parti de là avec le sentiment qu’on a été écouté et qu’on va dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire que tout est résolu mais il faut rester raisonnable pour éviter que le travail ne soit perdu et que nos travailleurs doivent travailler dans des entreprises où les conditions de travail sont moins bonnes", indique Marc De Mulder, président SLFP Groupe Poste.