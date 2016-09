17 verres d'alcool par semaine: nos étudiants sont hors contrôle

Belgique

Études supérieures et alcool sont deux éléments indissociables certes, mais, selon un coup de sonde mené par l’Université catholique de Louvain (UCL), la consommation excessive des étudiants est devenue problématique. Sur les 4.500 étudiants interrogés dans l’étude, près de la moitié ont une consommation d’alcool dite dangereuse, alors que 7,6 % frôleraient dangereusement avec la dépendance.

Il faut dire que la moyenne de bières vidées par les étudiants louvainistes a de quoi faire tourner la tête : près de 17 par semaine, soit l’équivalent de 4,25 litres. "L’alcool, c’est notre drogue culturelle à nous. C’est de très loin le psychotrope le plus consommé en Belgique", alerte Martin de Duve, directeur de l’ASBL Univers Santé.

Une consommation importante donc, et dont les effets sont très bien ciblés par les jeunes. Selon l’étude, quatre motivations les poussent à chercher l’ivresse (atteinte au moins une fois par semaine pour un quart d’entre eux) : la conformité ("mes amis me poussent à boire"), la motivation sociale ("pour fêter un événement"), le coping ("pour oublier mes problèmes") et la recherche de stimulation ("ressentir l’euphorie").

Et les conséquences peuvent être graves. Sous l’influence d’alcool, 8 % disent avoir été victimes de violences, 12 % affirment avoir eu des relations sexuelles non-consenties ou regrettées.

"L’État est quelque part responsable de cette consommation en étant trop permissif, au niveau de la publicité par exemple, avec les alcooliers. De plus, aucun plan de santé ne vise directement les étudiant", s’inquiète Martin de Duve.

Pour pallier ce manque de soutien, l’UCL a décidé de présenter son plan pour réduire la consommation d’alcool chez ses étudiants. Mais les mesures prévues, si elles montrent une vraie volonté de s’attaquer au phénomène, semblent un peu légères (même si l’UCL reste la seule grande université à se doter d’un dispositif de telle ampleur, alors qu’elle n’en est aucunement obligée). On parle par exemple d’installer des bars à eau, de proposer plus de sodas dans les soirées étudiantes, réduire la taille des événements qui leur sont destinés ou encore investir dans la prévention…

Il n’est par contre pas question de limiter la vente sur les différents campus de l’UCL. "Nous avons déjà interdit la consommation d’alcool fort lors des 24 heures vélo. Mais nous ne pouvons pas nous substituer aux pouvoirs publics. Nous avons comme projet de les rencontrer pour tenter de réguler la vente", justifie Didier Lambert, vice-recteur aux affaires étudiantes. Espérons que cette rencontre se fera rapidement. L’absorption d’alcool reste la première cause de mortalité chez les jeunes…





La publicité trop présente

Contrairement au tabac, dont la publicité est interdite dans notre pays, l’alcool bénéficie de beaucoup plus de souplesse. "Il est tellement présent dans les publicités, les films et de nombreux endroits qu’il y a une véritable pression à la consommation chez les jeunes" déplore-t-on chez Infor Drogues.

Il n’est en effet pas rare de tomber sur des campagnes d’affichage faisant la promotion de produits alcoolisés dans notre pays.

Parfaite illustration du phénomène : en janvier denier, Jupiler faisait scandale avec une publicité adressée directement aux étudiants. Des milliers de folders munis de bons de réduction pour de la bière avaient été distribués aux étudiants de Louvain-la-Neuve, ne manquant pas de susciter de vives réactions de la part de l’Université catholique de Louvain et de l’association Univers Santé.

Pour elles, la campagne de publicité constituait une véritable provocation vis à vis de leurs programmes de prévention.

"Des zones de leur cerveau moins développées"

En matière d’assuétudes, l’alcool est l’un des fléaux qui frappe les adolescents. "En ce moment, j’aurais tendance à dire que la consommation d’alcool et le cannabis restent importantes auprès des jeunes, mais c’est moins que l’addiction au jeu ou encore les problèmes liés au harcèlement", constate Sarah Baudouin, psychologue à l’AIGS Basse-Meuse, qui a mis sur pied le projet Assuétudes dans sa région.

Pour Salvatore Campanella, chercheur FNRS à l’ULB, "le phénomène est étudié et observé depuis longtemps. Il n’y a pas forcément plus de cas, mais il y a une plus grande diversification. Les jeunes jusque 25 ans font des essais variés. Ils combinent l’alcool à d’autres types de drogue. On voit d’autres types d’addictions émerger."

L’une des raisons est la composition du cerveau de l’adolescent et du très jeune adulte. "Entre 15 et 25 ans, certaines régions antérieures du cerveau sont peu développées. Ces régions frontales sont souvent liées à la prise de décision."

En d’autres termes, "le jeune est atteint d’une myopie du futur. Il voit les effets à court-terme mais ne les évalue pas à long terme. C’est caractéristique des drogues: c’est un plaisir immédiat à court terme."

Le jeune consomme alcool, cigarettes, drogues ou jeux vidéo pour se sentir bien et intégré, parfois, sans "se rendre compte des conséquences néfastes à long terme."

Et il est "très difficile de faire en sorte qu’un jeune arrête", poursuit le chercheur. "Il faut, pour ça, le convaincre, qu’il y ait une consommation excessive depuis longtemps qui a des impacts sur le comportement. Généralement, ils arrêtent ça à la fin de leurs études."

"Ce sont souvent les parents, avertis par l’école ou non, qui viennent nous trouver", conclut la psychologue liégeoise.