180 Belges coincés en Crète: un réacteur de l'avion de Thomas Cook Airlines a pris feu

Au moment où l'avion s’apprêtait à décoller, le pilote a reçu un signal d'alarme indiquant un problème d'huile. A l'intérieur de l'avion, les passagers ont aperçu des flammes et de la fumée autour des réacteurs. La panique a très vite envahi les voyageurs. L'avion a été ramené sur la ligne des départs.





Les passagers, après plus d'une heure d'attente dans l'appareil sous une chaleur étouffante, ont été reconduis dans l'aéroport. Lorsque la compagnie a identifié le problème, des techniciens sont arrivés sur place afin de procéder aux réparations le plus rapidement possible.





L'avion ne sachant pas repartir le soir-même, les voyageurs ont été logés dans un hôtel à proximité, où ils se trouvent encore ce mardi.





Caroline, une des Belges coincées sur place, nous informe de l'inquiétude des familles et de l'agacement des personnes en attente à Héraklion. "Nous sommes toujours à l'hôtel et personne de Thomas Cook n'a daigné se montrer aujourd'hui. Personnellement, j'ai réservé le vol de 15h50 avec Brussels Airlines sentant bien la situation loin de s'améliorer".





Contacté par notre rédaction, le porte-parole de Thomas Cook Airline Belgium, nous a expliqué "ne pas pouvoir informer les clients toutes les heures sans confirmation de l'état de l'avion".





Il déclare également que des membres de la compagnie communiquent avec les voyageurs à propos de l'évolution de la situation. Ils ont, par exemple, informé ce matin les clients de la prise en charge totale des frais de repas par Thomas Cook.





Caroline trouve la situation complètement folle. "Certains passagers ayant pu contacter Thomas Cook affirment que la compagnie essaye de réparer l'avion afin de pouvoir repartir pour 21h dans le but de ne pas dépasser les 24 h de délais et d'éviter les dédommagements intempestifs".





Le porte-parole de la compagnie ne nie pas la nécessité pour Thomas Cook de faire décoller l'avion au plus vite "On espère ne pas retarder le départ d'une nuit supplémentaire. Cela coûte énormément et il y a une pression de l'aéroport pour faire décoller les avions et faire de la place. Mais selon mes informations, l'avion pourrait normalement repartir ce mardi soir".





Thomas Cook insiste toutefois sur sa plus grande priorité: la sécurité des passagers et de l'équipage. "Nous ne prendrons aucun risque" conclut le porte-parole.





En attendant, les 180 Belges vont devoir patienter jusqu'à la confirmation de l'heure de retour en Belgique. La rentrée approchant à grands pas, la plupart s'inquiètent de ne pas rentrer ce soir et prennent déjà leurs précautions auprès d'autres compagnies.





Certains, comme Boris, père de famille qui a relaté son aventure aux journalistes de RTL, explique qu'il "va faire des courses et acheter de l'eau pour les enfants qui ont soif" car il ne sait pas jusque quand Thomas Cook va payer les repas.

