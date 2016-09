2.943 étrangers soupçonnés de fraude en 2015

Belgique

Chaque année, près de 3.000 dossiers introduits par des étrangers, tous flux migratoires confondus, pour l’accès et le séjour en Belgique sont examinés pour suspicion de fraude. En effet, selon son rapport statistique, en 2015, l’Office des Étrangers (OE) en a analysé 2.943 contre 2.556 en 2014.

L’année dernière, pour 159 personnes, ces examens se sont soldés par un retrait du droit de séjour dans notre royaume. Il s’est avéré que les personnes avaient soit utilisé de fausses déclarations ou de faux documents, soit passé sous silence certaines informations lors de leur demande de régularisation. De manière générale, le nombre de fraudeurs étrangers a légèrement augmenté par rapport à 2014. Cela dit, même si la tendance est à la hausse, le nombre de retraits reste peu élevé en comparaison avec les dizaines de milliers de nouvelles inscriptions de candidats au permis de séjour de type long en Belgique.

Ainsi, 14 migrants, contre 10 en 2014, se sont vus retirer leur droit de séjour après que le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) a décidé de supprimer leur statut de réfugié. Pour 77 personnes, le droit de séjour a été ôté car elles l’avaient obtenu à la suite d’un mariage qui a finalement été annulé par le tribunal ou parce qu’elles ont encouru une peine correctionnelle pour avoir contracté un mariage blanc. En 2014, 56 cas avaient été recensés. 59 personnes avaient quant à elles acquis leur droit de séjour à l’aide d’un document d’identité européen falsifié et qui étaient dès lors inscrites comme citoyen de l’Union européenne, ont perdu ce droit.

Au rayon de la régularisation et du regroupement familial, 3 et 6 escroqueries ont respectivement été comptabilisées. C’est un peu moins qu’en 2014, où 15 fraudes de ce type avaient mené à un retrait de séjour. En revanche, c’est une chute phénoménale par rapport aux années précédentes : en 2013, 49 autorisations de séjour avaient été retirées après qu’il a été avéré que les personnes avaient utilisé de fausses déclarations ou de faux documents ou avaient passé sous silence certaines informations lors de leur demande de régularisation. En 2012, elles étaient 61 dans ce cas. Selon l’Office des Étrangers, leur vraie nationalité n’est pas toujours connue. En 2013, la nationalité chinoise était celle qui revenait le plus souvent : cette année-là, beaucoup de ressortissants tibétains avaient déclaré provenir de Chine mais étaient en réalité indiens.

1.382 dossiers échangés entre l’Office des Étrangers et l’Ocam

Dans le cadre de la lutte contre l’immigration illégale, les abus mais aussi le terrorisme et le radicalisme, l’Office des Étrangers (OE) collabore régulièrement avec les services de police, les services judiciaires, de sécurité et de renseignement ainsi qu’avec l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam). En 2015, il y a eu 1.382 échanges d’informations entre l’OE et l’Ocam pour des dossiers (personnes, manifestations, événements divers) pouvant comporter une menace. Les services de police et les parquets en ont quant à eux ausculté 3.633 dossiers, le parquet fédéral 361 et les services de sécurité et de renseignement 85. "Il s’agit de croiser notre banque de données avec celles des différents services des renseignement. Chacun peut avoir des informations que les autres n’ont pas. Ces échanges touchent au radicalisme, au terrorisme, aux personnes fichées à l’international, etc.", explique Dominique Ernould, porte-parole de l’OE. Ce système fonctionne dans les deux sens (de l’OE vers les renseignement et vice-versa) et concernent "tous les flux migratoires".

La collaboration entre l’OE et l’Ocam a visiblement été renforcée : en 2014, 961 dossiers avaient été examinés par l’Ocam, soit 30 % de moins qu’en 2015.