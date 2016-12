Depuis quelques années, le réchauffement climatique se manifeste de plus en plus violemment dans le monde. La Belgique n’échappe à ce phénomène climatique, même si c’est dans une moindre mesure : notre pays ne se situe pas dans une région sujette aux tornades, ouragans ou autres événements météorologiques extrêmes. C’est en tout cas le constat que l’on dresse chez MétéoServices, qui qualifie tout de même l’année 2016 de "normale". "Normale parce que la tendance que l’on observe depuis plusieurs années se confirme : il fait de plus en plus doux et il pleut de plus en plus. Je crains qu’avec le réchauffement climatique, ce soit un scénario qui va se reproduire et s’intensifier dans les prochaines années", s’inquiète un météorologue.

Cette année, ce sont les mois de juin et de septembre qui auront le plus marqué les esprits. Le premier parce qu’il fut désastreux, le second parce qu’il fut extrêmement doux. "Les mois de janvier et février ont été anormalement pluvieux. Et les températures en octobre étaient plus fraîches que d’habitude. Mais au niveau du mauvais temps, c’est juin qui décroche le pompon. Les orages ont été très forts, on se souvient d’ailleurs tous des inondations qui ont noyé le Brabant wallon et les fortes intempéries. Plusieurs plans catastrophe ont dû être déclenchés : on avait l’impression que c’était l’apocalypse ! Par contre, septembre a été le mois le plus ensoleillé, doux et sec de l’année. L’année n’est pas encore terminée mais en tout cas, une fois le bilan de l’année bouclé, on aura très certainement une pluviométrie plus élevée et des températures beaucoup plus douces que les autres années", poursuit-il.

De manière générale, 2016 sera probablement considérée comme l’année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. Les très agréables températures dont nous avons pu bénéficier sont en réalité préoccupantes. "Les événements prennent vite une plus grande ampleur qu’avant, ce qui est remarquable. Cela dit, ici on a vite l’impression que le climat est catastrophique alors que dans des régions où l’on considère qu’il fait toujours beau, comme la Corse par exemple, il pleut beaucoup plus qu’ici en termes de quantité. Il pleut moins souvent, donc on n’en a pas l’impression mais quand c’est le cas, ce sont des litres et des litres qui tombent du ciel !", conclut le météorologue.





Seulement 11 Noël blancs en 110 ans

Bien souvent, nous avons tendance à penser que de la poudreuse a toujours collé aux chaussures du Père Noël… Sauf ces dernières années. C’est en réalité un mythe ! "Entre 1906 et cette année, il n’y a eu que 11 Noël blancs dans le centre du pays. Dans les Ardennes, c’est différent bien sûr. Les gens pensent que cette année est exceptionnelle alors qu’en fait, l’année passée, il faisait plus chaud ! Aujourd’hui, il fait 12,3 degrés et l’année dernière, on enregistrait 14 degrés. Rien d’exceptionnel, donc. D’ailleurs, heureusement qu’en météo, tout n’est pas exceptionnel ! Entre l’idée que les gens se font du temps qu’il fait et ce qu’il en est réellement, il y a de la marge !", rigole-t-on chez MétéoServices.

Bref, en Belgique, en 110 ans, il n’y a eu que 11 Noël blancs ! Notre pays se situe en effet trop près de la mer pour être entièrement recouvert de neige. Sachant que le dernier Noël enneigé remonte à 2010, il faudra donc attendre jusque 2020 pour faire des bonshommes de neige le soir du réveillon !