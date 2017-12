Les embouteillages ont été plus longs en 2017 et se sont produits plus souvent en dehors des heures de pointe et sur les routes secondaires, constate Touring Mobilis dans son baromètre annuel publié samedi.

Le jour le plus congestionné de 2017 sur les routes fut le 11 décembre, jour marqué par d'importantes chutes de neige. Vers 11h, les files se sont étendues ce jour là sur une longueur cumulée de 1.294 kilomètres. Du jamais-vu sur les routes belges.

Le deuxième jour le plus encombré fut le dimanche 10 décembre, avec 755 kilomètres d'embouteillages cumulés.

Touring Mobilis constate que les embouteillages ne cessent de s'allonger. En 2014, la barre des 400 kilomètres n'avait jamais été franchie alors qu'une telle longueur de retenues a été constatée pendant 15 heures en 2017. Les files sont également de plus en plus longues durant les heures creuses en raison d'un déplacement des périodes de conduite, de plus en plus d'automobilistes désirant éviter les moments les plus congestionnés. Une plus grande flexibilité dans les horaires des travailleurs s'accompagne également d'une plus grande occupation des routes lors de périodes traditionnellement plus calmes.

"La pluie et la neige ont un impact important sur les embouteillages mais les temps de parcours augmentent également à d'autres moments", conclut Touring Mobilis.