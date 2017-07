La DH était à bord d’un NH90 durant le défilé du 21 juillet

Cette année, le thème du 21 juillet est « fier de servir ». La fête nationale met notamment à l’honneur les militaires, qu’ils soient déployés dans les rues de Belgique ou en mission à l’étranger, sur terre, dans les airs et en mer.

Pour quelques membres de la Composante Air, cette journée consiste principalement à organiser le défilé aérien. Un événement qui est réglé comme du papier à musique et préparé des mois à l’avance. « Cette année, c’est un jubilé pour plusieurs avions, comme les Alpha-Jet et les Red Devils (des Marchetti SF-260 aux couleurs nationales, sur lesquels les pilotes de la Force Aérienne apprennent à voler, NdlR) », explique l’adjudant-chef Philippe Van Huyck. « Le thème de la fête étant différent chaque année, on s’adapte. ‘Fier de servir’, pour nous, c’est l’occasion de montrer que nous sommes fiers de servir avec ces avions-là. »





Les 35 aéronefs de la flotte de la Défense ont décollé depuis différents endroits en Belgique : Florennes, Kleine-Brogel, Ostende, Beauvechain, Melsbroek, etc. Tous doivent se rejoindre à Aalter. C’est là qu’ils se mettent en formation avant de faire demi-tour et voler vers Bruxelles. « Respecter le timing est assez difficile. Tout est calculé à la seconde près pour passer devant le Roi. On s’organise en fonction de la vitesse et des l’altitude des différents appareils », détaille un pilote de NH90.

Les appareils de la Défense volent sur trois axes : 500 pieds (un pied équivaut à 33 centimètres), 700 pieds et 1.000 pieds. Ainsi, le C-130, en haut, aura la même taille que l’hélicoptère, en bas, quand ils passeront devant le souverain belge. Voilà pour l’esthétique. Côté pratique, ce sont les hélicoptères qui prennent la tête de la file indienne à Aalter. « Les hélicoptères vont beaucoup plus lentement que les avions d’entraînement et de chasse donc on part en premier mais ils nous dépassent en dernière minute pour respecter l’ordre de passage. D’où l’importance de travailler sur des altitudes différentes : nous dépasser en volant à la même altitude serait beaucoup trop dangereux. »

Pour les pilotes de la Défense, cette journée ne ressemble à aucune autre. « L’espace aérien est fermé pendant un certain laps de temps : aucun avion ne passe jamais au-dessus du Palais royal. C’est exceptionnel de pouvoir faire cela ! », s’enthousiasme Philippe Van Huyck.