Environ 500 personnes se sont rassemblées jeudi dès 09h30 autour de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles pour le traditionnel Te Deum de la fête nationale.

Le couple royal et ses quatre enfants étaient également présents. Le cardinal Jozef De Kesel a célébré le Te Deum à 10H00. L'assemblée, composée d'au moins 800 personnes, comptait des corps constitués, de nombreux ambassadeurs et représentants politiques, à commencer par le Premier ministre Charles Michel et les ministres fédéraux Didier Reynders, Kris Peeters, Willy Borsus, Daniel Bacquelaine, Steven Vandeput, Koen Geens, François Bellot et Marie-Christine Marghem. Etaient également présents la présidente du Sénat Christine Defraigne et celui de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Ils seront nombreux à se rendre ensuite à la traditionnelle réception au palais d'Egmont, décoré pour la fête nationale de compositions florales de la maison de l'artiste Daniël Ost.

Des personnes de l'association patriotique Pro Belgica ont agité une quinzaine de drapeaux belges depuis le public.

Le couple royal et ses enfants Elisabeth, Eléonore, Gabriel et Emmanuel ont pris un bain de foule d'une trentaine de minutes à la sortie du Te Deum. Ils ont été accueillis sous des applaudissements et des "Vive le roi" dès la descente des marches de la cathédrale. La reine Mathilde a reçu de nombreux bouquets de fleurs.

"C'est un beau couple", estime Eric (59 ans), un Bruxellois qui assistait à l'événement pour la première fois. "Pour les parties flamande, wallonne et bruxelloise du pays, le roi est un beau symbole d'unité".

La Belgique à la fête, le couple royal à Bozar

Le roi Philippe, la reine Mathilde, ainsi que la princesse Astrid et son époux le prince Lorenz ont assisté jeudi soir dans une salle Henry Le Boeuf comble, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, au "concert prélude à la fête nationale".

Le concert était organisé par Bozar avec le Concours musical international Reine Elisabeth et le Belgian National Orchestra (BNO, nouvelle appellation de l'Orchestre national de Belgique).

© REPORTERS



La violoniste sud-coréenne Lim Ji-Young, qui avait remporté le premier prix du concours reine Elisabeth en 2015, y a proposé un concerto pour violon et orchestre de Felix Mendelssohn-Bartholdy. L'orchestre était placé sous la direction de Josep Vicent.

Les souverains ont aussi pu écouter une "Ouverture festive" de Dmitri Chostakovitch et une "Ouverture d'été" du compositeur belge Jacques Leduc, ainsi que deux suites de Manuel de Falla.

La princesse Astrid, qui souffre selon le Palais d'une "fracture de fatigue du col du fémur", a rejoint son siège à l'aide de béquilles.





Le programme de la journée:

La Belgique est à la fête ce 21 juillet, sous le thème "fier de servir". Nombre d'activités, évènements et fêtes sont prévus dans tout le pays. La date du 21 juillet commémore la prestation de serment du premier Roi des Belges, Léopold Ier. La région était, jusqu'à la révolution, sous le giron du Royaume-Uni des Pays-Bas. En 1830, les Belges se soulèvent et le Gouvernement provisoire proclame l'indépendance du nouveau pays en octobre. Le 21 juillet 1831, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha prête serment et devient Roi de Belgique.

Cette année, le thème de la fête nationale est "fier de servir". Comme chaque fois, la journée est l'occasion de rendre hommage "aux femmes et aux hommes qui, au sein des composantes civiles et militaires, œuvrent au quotidien pour la Belgique", selon les autorités.

Les festivités ont déjà débuté jeudi, avec le bal national place du Jeu de Balle (DECOUVREZ LES PHOTOS ICI) et un concert de musique classique à Bozar.

Aujourd'hui/vendredi, la fête nationale débute avec le Te Deum à 10h00, dans la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. Parallèlement, la Fête au Parc prend place jusqu'à 23h00, du Palais de Justice au Parlement fédéral, en passant par le Parc de Bruxelles, la place Royale, le Sablon et la rue de la Régence.

Une multitude d'animations gratuites et de stands d'information sont proposés, notamment au sein du "village policier" des polices locale et fédérale, du "village sécurité" du SPF Intérieur et du "village de la Défense". Baptêmes de plongée, démonstrations de chiens en action, jeux de réalité virtuelle, crash tests, entraînements militaires ou parcours du candidat policier sont autant d'activités auxquelles les enfants et les plus grands pourront s'essayer.

Les musées et églises situés dans cette zone seront également ouverts au public.

Le défilé militaire et civil se déroulera sur la place des Palais à partir de 16h00.

La fête nationale se terminera en apothéose avec un grand feu d'artifice musical tiré par les Maîtres Artificiers Van Cleemput depuis le jardin et les toits du Palais des Académies. Le public est convié place des Palais mais les illuminations seront bien entendu visibles au-delà.

A l'occasion des festivités, la gare de Bruxelles-Central sera exceptionnellement illuminée aux couleurs du drapeau belge.

L'an dernier, environ 100.000 personnes avaient participé aux festivités du 21 juillet à Bruxelles, contre 350.000 l'année précédente. Le contexte post-attentats et l'attaque perpétrée à Nice avaient manifestement refroidi les Belges.