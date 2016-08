242 nouvelles mitraillettes pour les soldats belges

Belgique

Hier, le gouvernement a validé un plan d’achat sur 4 ans et d’une valeur de 2 millions d’euros du ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA), afin de donner un coup de neuf à l’armement des soldats belges.

242 mitrailleuses légères Minimi de calibre 7,62 mm, conçues par la fabrique d’armement belge FN Herstal, viendront donc remplacer des armes plus anciennes et moderniser le stock de l’armée. Les actuelles mitraillettes MAG ont près de 40 ans d’âge et sont, selon la Défense, lourdes et volumineuses. Il faut ainsi deux soldats pour en déplacer une, avec son lot de munitions : les MAG pèsent 11,8 kilos, c’est-à-dire près de 4 kilos de plus que les nouvelles armes, baptisées Minimi. Autre avantage : une Minimi peut tirer sur une cible entre 100 et 1.000 mètres et on peut lui ajouter un laser ou une lumière. Elle tire 800 cartouches par minute et est équipée d’une correction en cas de vent latéral. De même calibre, la MAG en tirait 650 à 1.000 mais est beaucoup moins maniable. Les deux armes utilisent en revanche les mêmes munitions. Les Minimi sont destinées à équiper les unités de combat de la composante Terre, à raison de trois armes par peloton, soit une trentaine d’hommes.

Pour sa rentrée, le conseil des ministres fait également un pas en avant dans la lutte contre le terrorisme et le cyber-recrutement. La Défense va ainsi acheter un super-logiciel, baptisé Open Source and Social Media Collect and Analyse Tool. Le service général de renseignement et de sécurité (SGRS, militaire), la Sûreté de l’État et la police fédérale vont également bénéficier de ce nouveau système. Ce logiciel permet de balayer la Toile pour rechercher et collecter des informations provenant de sources accessibles à tous sur Internet (par exemple, des sites connus pour recruter de jeunes candidats au djihad). Les médias sociaux seront également passés au peigne fin.

Outre la lutte contre le radicalisme et le terrorisme, l’objectif est également d’optimiser l’échange d’informations entre les services de renseignement, la Sûreté de l’État et la police fédérale puisque les informations relevées feront partie du même logiciel.