Alors que la 24 e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP24) s’ouvre ce dimanche à Katowice, en Pologne, la société civile attend un "grand bond en avant" et appelle les dirigeants à revoir "leurs ambitions climatiques à la hausse" lors de ce sommet dont l’importance équivaut quasiment à celui de Paris en 2015

Président de la Coalition Climat, à l’origine de la grande marche qui se déroulera ce dimanche dans les rues de Bruxelles, Nicolas Van Nuffel ne masque pas un certain optimisme par rapport au vent de mobilisation inédit qui souffle sur cet événement. "En 2009, nous avions réuni 15000 personnes au moment du sommet de Copenhague. Je pense que ce record va être largement battu."

Ces derniers mois, poursuit-il, le mouvement s’est nettement élargi au-delà du cercle habituel des ONG et des militants. "On observe de nombreux mouvements citoyens spontanés qui se joignent à nos actions ou qui organisent leurs propres actions. Ce qui me frappe, moi qui ai participé à toutes les mobilisations climat depuis 2008, c’est qu’aujourd’hui, on ne doit plus aller chercher les gens, ils viennent vers nous."

Autre différence : "La population n’attend plus que les politiques fassent tout. Aujourd’hui, beaucoup de personnes agissent à leur échelle pour résoudre ce problème, mais elles reprochent aux pouvoirs publics de ne pas leur donner les moyens. Elles sont prêtes à se déplacer à vélo ou en train, mais on ne construit pas de pistes cyclables et il n’y a pas assez de transports en commun. Elles veulent isoler leur maison, mais n’ont pas les moyens d’accéder à ce marché…"

Le mot d’ordre affiché ce 2 décembre est donc que la Belgique se réveille. "Le dernier rapport du Giec est très clair : on ne peut pas se permettre une hausse de plus de 1,5° C. Pour cela, il faut arriver à zéro émission de CO 2 en Europe en 2050. Or, nous ne sommes pas du tout sur ce cap. Le Parlement européen dit qu’il faut une réduction de 55 % en 2030 et plusieurs pays - la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Allemagne… - sont favorables au rehaussement de ces ambitions. Nous manifestons pour que la Belgique rejoigne cette coalition et se dote d’un plan Énergie-Climat qui fixe un cap clair, en phase avec les recommandations des scientifiques. Et que les différents niveaux de pouvoir belges travaillent tous ensemble dans ce sens."

Ce basculement , insiste Nicolas Van Nuffel, doit "se faire avec tout le monde " . "Cette transition doit être juste. Elle ne doit pas se faire sur le dos des plus précarisés. Ce n’est pas aux gens qui sont obligés de se chauffer au mazout, faute de moyens pour faire autrement, de payer. Il n’y a pas de justice sociale possible sans justice climatique et vice versa."

Une prise de conscience qui a gagné le mouvement syndical, mais aussi le monde des entreprises. "On voit qu’il y a un tas d’entreprises qui veulent aller de l’avant. Malheureusement, ce sont celles qui ne veulent pas bouger qui immobilisent le pays."

La nouvelle génération qui émerge est repolitisée et veut que les choses bougent, relève encore notre interlocuteur. Mais la colère couve. "Notre rôle est de montrer qu’il y a moyen de se mobiliser sans entrer dans l’action violente. Mais si les choses n’évoluent pas, il n’est pas impossible que le désespoir se transforme en colère. On ira vers une société plus violente et pas seulement en Belgique. Les personnes qui seront au pouvoir dans les cinq ans qui viennent ont une lourde responsabilité historique. Le Giec est on ne peut plus clair : on ne peut plus attendre !"

Objectif ce dimanche : 15 000 personnes, avec le réel espoir qu’elles seront nettement plus nombreuses (vendredi, 40 000 personnes avaient annoncé leur participation sur Facebook)