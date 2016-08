259 enfants sans école, le MR dénonce "l’ahurissante indifférence d’une majorité PS-cdH"

Belgique

A deux jours de la rentrée scolaire, 259 enfants sont toujours sans école, dont 242 en Région bruxelloise.

"C’est 63 de plus qu’en 2015 et 90 de plus qu’en 2014 !" déplore Françoise Bertieaux (Chef de Groupe MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles), qui pointe "un nombre qui augmente chaque année et ce, face à l’ahurissante indifférence d’une majorité PS-cdH qui ne semble pas prendre toute la mesure de l’angoisse des centaines de familles concernées à chaque rentrée scolaire. La CIRI, de son côté, annonce pourtant qu’il existe encore 1584 places disponibles réparties dans 62 écoles bruxelloises. Il est clair dès lors que l’argument cdH rejetant la faute sur le boom démographique n’est qu’un écran de fumée et qu’il existe bel et bien un problème avec l’offre. Depuis plusieurs années déjà, le MR demande en vain au gouvernement de travailler sur l’attractivité de ces écoles"

Le MR demande à la Ministre Marie-Martine Schyns (cdH) de supprimer le décret Inscriptions qui "outre du nombre croissant des 'sans école', engendre une véritable ghettoïsation des établissements scolaires" et de travailler sur un plan afin d'améliorer l'attractivité des écoles.

A une semaine de la rentrée scolaire, 259 enfants devant entrer en 1re année du secondaire sont toujours "sans école", ressort-il de chiffres livrés vendredi par la commission interréseaux des inscriptions (CIRI). Il y a un an à pareille époque, ils n'étaient qu'au nombre de 196.

Comme de coutume, c'est dans la capitale que la situation est la plus tendue, et bien davantage que l'an dernier puisque 242 enfants sont toujours sur liste d'attente (contre 182 l'an dernier à même époque), principalement dans le nord-ouest de Bruxelles.

Ces jeunes n'ont pu trouver une place dans l'une des écoles de leur choix -jusqu'à dix- qu'ils devaient indiquer dans le cadre de la procédure en vigueur en Fédération, à savoir le décret Inscriptions.