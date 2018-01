Au cours de la nuit du Nouvel an, les Responsible Young Drivers (RYD) ont ramené à leur domicile 260 fêtards ainsi que 88 voitures, à Bruxelles et en Wallonie, selon un bilan communiqué lundi matin.

Cinquante-cinq jeunes conducteurs -un nombre légèrement en baisse par rapport à l'année précédente-, disposant de 22 véhicules, se sont mis au service de la population dès minuit et ont ainsi permis à des fêtards de rentrer chez eux en toute sécurité.

"Les jeunes volontaires des Responsible Young Drivers n'étaient pas les seuls cette nuit-là à proposer leurs services à la population. D'autres initiatives étaient également présentes telles que les taxis et les transports en commun. Le but des RYD n'était pas de reconduire toute la Belgique à domicile mais bien de répondre présent en dernier recours, lorsqu'il n'était possible de trouver aucune autre solution", soulignent les RYD dans un communiqué.

Les RYD tirent un bilan "fort positif" de cette 26e édition du rapatriement du Nouvel an qui s'est déroulée sans problèmes.