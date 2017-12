Ce n’est pas la première fois que les bancs solaires sont sous les feux des contrôles. D’ailleurs, en cette année 2017, le ministre de l’Économie et des Consommateurs Kris Peeters (Cd&V) a décidé d’intensifier les contrôles sur ce type d’activité. Si ces contrôles révèlent que davantage de centres de bronzage suivent les règles, les résultats restent globalement mauvais.

"Cette année-ci, le nombre total de contrôles a, à nouveau, été augmenté, de plus de 30 % par rapport à l’année passée. 29 % des centres contrôlés étaient en conformité avec toutes les règles. L’année passée, c’était le cas seulement pour 6,5 % des centres. Il y a donc une nette amélioration, bien que les résultats restent décevants. Nous poursuivrons les contrôles intensifs. Je ne tolérai pas que les centres de bronzage jouent avec la santé de leurs clients", souligne Kris Peeters.

Après les premiers contrôles menés cette année, le ministre avait annoncé des règles plus strictes pour les centres de bronzage. Certaines de ces règles sont d’ailleurs entrer en vigueur le 1er décembre, telles que l’interdiction de parler de quelque manière que ce soit des avantages ou des effets bénéfiques de l’utilisation des bancs solaires ou l’avertissement sanitaire dans le genre de "l’utilisation des bancs solaires favorise le cancer", qui doit être mentionnée clairement et explicitement dans toute publicité, à l’accueil et dans les cabines d’un centre de bronzage.

Ces contrôles - au nombre de 266 contre 199 en 2016 et seulement 65 en 2015 - révèlent que davantage de centres de bronzage suivent les règles, bien que les résultats restent "mauvais", selon lui.

Lors des contrôles, 186 pro justitias ont été dressés. Dans 22 centres de bronzage, des bancs solaires ont été mis sous scellés en raison d'une trop grande intensité de rayonnement. Dans 19 cas, des centres de bronzage entiers ont été mis sous scellés. Ils pourront à nouveau ouvrir leurs portes si lors d'un nouveau contrôle il est constaté qu'ils sont entièrement conformes aux règles.

Les règles vont encore se durcir à l’avenir puisque de nouvelles mesures entreront en vigueur au 1er janvier 2019 afin de donner aux centres de bronzage suffisamment de temps pour s’adapter.

Ces futures règles concerneront notamment les mesures à prendre en fonction du type de peau, mais aussi l’automatisation du système de gestion de commande, de façon à rendre les manipulations humaines impossibles.

À l’avenir, il faudra aussi utiliser une carte d’identification ou un badge unique pour pouvoir activer les bancs solaires ou avoir accès à un centre de bronzage automatisé.

De même, un réglage automatique de la durée de la séance sera installé à l’aide d’une carte d’identification.

Enfin, la détermination du type de peau devra se faire par un médecin. Ceci pourra encore éventuellement se faire dans le centre de bronzage même, quand celui-ci disposera d’un appareil pouvant mesurer la sensibilité de la peau.





Les infractions les plus fréquentes

Les contrôles supplémentaires effectués à la demande du ministre Peeters portent leurs fruits. Si le nombre d’infractions est en baisse, il n’en reste pas moins important puisque seuls 29 % des centres de bronzage étaient conformes. Voici les infractions le plus souvent constatées.