Aujourd’hui, l’état des sanitaires de nombreux établissements scolaires laisse encore trop souvent à désirer : planches cassées, absence de papier toilette, portes sans verrous, éviers bouchés et sans savon, manque d’intimité, odeur prenante, déchets au sol, éclairage et chauffage défectueux…

Par conséquent, il n’est pas rare que des élèves se retiennent d’aller aux toilettes pendant leur journée de cours ou que d’autres s’empêchent de boire pour ne pas devoir y aller…

Selon une étude menée auprès de plus de 700 personnes par le Fonds BYX en partenariat avec l’ASBL Question Santé, près de 60 % des élèves de primaire et de secondaire préfèrent aller aux toilettes chez eux qu’à l’école. "J’aime mieux avoir mal au ventre du matin au soir et pendant toute l’année que de devoir aller à la toilette à l’école", a même indiqué un jeune interrogé.

