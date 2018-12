En 2019, le tax shift aura rapporté plus de 125 euros par mois à chaque travailleur, sur 4 ans. Ce n’est pas le gouvernement fédéral qui l’affirme mais SD Workx dans une grande étude qui détaille l’évolution des salaires depuis 2014.

Ces données arrivent quelque peu à contre-courant à l’heure où les gilets jaunes s’insurgent contre une hausse du pouvoir d’achat.

Elles ont cependant été collectées par une entreprise indépendante, spécialisée en ressources humaines et qui a réalisé ces calculs salariaux sur la base de la nouvelle formule-clé du fisc pour l’année 2019.

Ainsi, dès ce 1er janvier 2019, les salaires mensuels nets augmenteront à nouveau, avec l’entrée en vigueur de la troisième et dernière phase du tax shift. Un travailleur bénéficiant d’un salaire brut de 2 000 euros, et d’un net de 1 575 euros, gagnera 37 euros net de plus dès ler mois prochain. Pour les salaires compris entre 2 500 et 5 000 euros brut, la hausse sera comprise entre 35 et 39 euros net. Pour les salaires de plus de 5 000 euros brut, elle grimpera de 46,86 euros.

"Tous les travailleurs profiteront à nouveau d’une augmentation mensuelle. Mais ceux qui gagnent moins de 3 000 euros verront la plus grande différence. Exemple : l’augmentation sera proportionnellement un quart plus élevée pour un salaire de 2 000 euros (+ 2,36 %) que pour un salaire élevé de 5 000 euros (+ 1,7 %)", assure Jean-Luc Vannieuwenhuyse, conseiller au centre de connaissances juridiques de SD Worx. L’explication est assez technique : la quotité exemptée non-indexée d’impôt sera désormais plus élevée, à savoir 4 785 euros.

Par ailleurs, la tranche d’imposition de 40 % sera à nouveau élargie, ce qui réduira la partie imposée à 45 %. Une partie plus importante des revenus sera ainsi soumise à un taux d’imposition inférieur.

"Les bas salaires profiteront encore d’un petit avantage en plus : la réduction d’impôt pour les travailleurs à bas salaire, ayant droit à un bonus à l’emploi social, passera de 28,03 % à 33,14 %", conclut Jean-Luc Vannieuwenhuyse.

Sur quatre ans, l’augmentation totale se chiffrera alors à 168 euros, assure la société fournisseuse de ressources humaines, qui compare l’impact sur un même salaire sans tenir compte des indexations ni des augmentations salariales.

Selon SD Worx, sur la période 2016-2019, le tax shift aura permis aux travailleurs avec un salaire brut de 2 000 euros de bénéficier de 12 % d’augmentation. Cette personne, au 1er janvier 2019, touchera donc autour de 168 euros en plus par mois. Quant aux salariés qui émargent à 5 000 euros par mois, leur net augmentera d’environ 125 euros (ou 4,79 %).

"Cela ne reflète pas le pouvoir d’achat réel"

Pour Philippe Defeyt, on ne peut cependant nier l’impact positif du tax shift pour le salarié.

Philippe Defeyt (Ecolo), économiste et président de l’institut pour un développement durable (IDD), a pris le temps d’analyser l’étude de SD Worx. "En prenant en compte, comme eux, un travailleur marié sans personne à charge dont le conjoint perçoit des revenus professionnels propres, j’obtiens les mêmes résultats. Les chiffres avancés sont donc corrects", précise-t-il. "Néanmoins, ces données sont flatteuses quant à l’augmentation du salaire net. Car elles ne reflètent pas l’augmentation réelle du pouvoir d’achat, qui n’est pas de 168 euros pour un bas salaire."

L’ex-président du CPAS de Namur a donc effectué le calcul pour un salaire brut de 2 000 euros. En en retirant 2 % d’indexation, il obtient un salaire net de 1 513 euros, pour la fin 2017, au lieu des 1 522 euros de SD Worx.

"Si je compare la croissance du pouvoir d’achat, je dois comparer 1 513,44 avec 1 575,44 mais en tenant compte que les prix ont augmenté de 2 %", précise-t-il. "Le résultat du calcul nous montre une augmentation du pouvoir d’achat de 31,73 euros seulement. Alors que SD Worx annonce 52,93 euros."

Selon l’analyse qu’il a publiée ce week-end pour l’IDD, le pouvoir d’achat d’un travailleur isolé au salaire minimum à temps plein a augmenté de 6,1 % entre 2015 et 2018, et 5,5 % pour une maman seule avec deux enfants au salaire minimum à temps plein.

Ce pouvoir d’achat n’a en revanche pas évolué si positivement s’agissant des temps partiels : les travailleurs isolés au salaire minimum ne l’ont vu progresser que d’1,1 %. Tandis que pour les mamans isolées qui travaillent à temps partiel, il a même baissé de 0,6 % !

Pour autant, Philippe Defeyt juge assez durement le manque de nuance de certains critiques. Il pointe clairement du doigt le PTB, le PS et la FGTB qu’il accuse de "mauvaise foi" . "Je ne comprends pas comment on peut nier que les salaires seront effectivement en hausse encore en 2019. Il y a bien un impact positif du tax shift en ce qui concerne le pouvoir d’achat des salariés. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Certes, une partie de l’augmentation des revenus a été absorbée par la hausse de l’énergie et du coût de la vie. Mais une partie seulement."

Il est cependant logique, selon lui, que bon nombre de Belges ne s’en rendent pas compte. "Pour certains, le problème n’est pas que le pouvoir d’achat n’a pas augmenté. Mais qu’il n’a pas augmenté suffisamment. Prenez le revenu d’intégration : il a été revu à la hausse ces dernières années. Mais il a augmenté au même rythme que le coût d’utilisation d’une voiture. Ces personnes frustrées de ne pas avoir les moyens de se payer une voiture n’ont donc toujours pas, aujourd’hui, les moyens d’en acquérir une."