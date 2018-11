Une campagne de la SNCB démarre aujourd'hui dans les plus grandes gares du pays et appelle à mettre fin aux agressions envers ses collaborateurs.



Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB et François Bellot, ministre fédéral de la mobilité étaient réunis en gare de Bruxelles Central ce matin pour apporter leur soutien au personnel de la SNCB ayant subi des agressions ces dernières semaines.



En effet, les collaborateurs dans les trains et les gares sont depuis 2017 de plus en plus souvent victimes d'agressions, soit une augmentation de 11% par rapport à 2016. Des accompagnateurs de train étaient également présents pour témoigner de leur ras-le-bol. « Chaque jour, ces agents travaillent avec passion et professionnalisme pour informer et accompagner les voyageurs dans les meilleures conditions possibles et pour le bien-être de chacun. Ils sont en première ligne auprès des navetteurs et il est nécessaire qu'aujourd'hui, la société prenne conscience de leur rôle et leur importance. Grâce à la mise en place de la nouvelle loi et suite au renforcement du master plan anti agression, nous mettons tout en oeuvre pour que ces agressions diminuent et nous en appelons également à la compréhension et au soutien des voyageurs et de la société » détaille Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB.

Concrètement, un grand écran interactif circulera ces prochains jours dans cinq gares (Bruxelles-Nord, Liège-Guillemins, Gand Saint-Pierre, Charleroi-Sud et Anvers-Central). Chaque voyageur pourra y exprimer un « stop aux agressions » en apposant sa main sur l'écran, ce qui aura pour effet de réparer la vitre brisée. Chaque voyageur est également invité à partager ce geste sur les réseaux sociaux, par exemple avec un selfie accompagné du hashtag #stopagressionsSNCB.