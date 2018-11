Le mouvement des gilets jaune touche la Wallonie depuis plusieurs jours.

Les blocages des dépôts pétroliers ont provoqué des pénuries totales de carburant ce mardi pour un tiers des stations wallonnes. Le porte-parole de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco) avait annoncé une amélioration de la situation. Une amélioration toute relative : si la situation ne s’est pas empirée, elle n’a pas non plus connu d’amélioration sensible.

“Nous avons toujours autour de 400 stations-service en pénurie en Wallonie. Pendant qu’on remplit les réserves dans une station, c’est une autre qui tombe en pénurie”, nous assure Olivier Neyrinck, porte-parole de Brafco. “Les provinces de Liège et de Hainaut sont toujours touchées. Mais depuis ce début d’après midi, le sud de province de Namur et la province de Luxembourg, du côté de Beauraing et de Libramont, commencent à tirer la langue alors qu’elles n’étaient pas concernées auparavant.”

La raison est simple : le temps d’attente a augmenté pour le ravitaillement. “Comme les dépôts wallons sont perturbés, les camions doivent se rendre massivement au dépôt du port de Bruxelles, où les temps d’attente sont deux à trois fois plus longs que d’habitude. Cela explique que les stations restent plus longtemps sans ravitaillement. Le phénomène est encore aggravé par les automobilistes qui se rendent à la pompe pour faire le plein par crainte d’une pénurie plus grave”, reprend Olivier Neyrinck qui ajoute que la sécurisation des chauffeurs de camion-citerne n’est pas assurée et que ceux-ci “roulent la peur au ventre”.

Les dépôts de Feluy, Wandre et Sclessin étaient encore bloqués en matinée. En région liégeoise, la police a dû mener une dizaine d’interventions dans la nuit de mardi à mercredi, notamment parce que l’arrêté de la Ville interdisant les feux à proximité des dépôts n’était pas respecté. Le Centre de crise du ministère de l’Intérieur évalue “minute après minute” l’ampleur du mouvement des gilets jaunes qui touche le sud du pays depuis plusieurs jours. Il “agira en conséquence si la situation devait dégénérer. Si besoin, la police fédérale peut ainsi être sollicitée dans un délai très court.