Au dernier, 229 vies étaient en jeu. L’AAIU veut des améliorations de sécurité et avance des recommandations.

Selon l’Air Accident Investigation Unit (AAIU), sept incidents de type “take-off without clearance”, ou décollage sans autorisation du Contrôle du trafic aérien, ont été enregistrés depuis 2012 à Brussels Airport. Depuis la catastrophe de Tenerife en 1977 (collision de deux Boeing 747 ayant causé la mort de 583 personnes), les décollages sans autorisation sont la hantise des contrôleurs aériens dans tous les aéroports du monde, spécialement ceux où les pistes se croisent comme c’est le cas l’aéroport de Zaventem. Selon l’AAIU, 3 take off without clearance s’y sont produits en 2012, 1 en 2013, 1 en 2015 et 2 en 2016, dont celui du 5 octobre à 20 h 41 quand la collision a pu être évitée de justesse entre un Airbus d’Aer Lingus à l’atterissage et un Embraer d’Air Dolimiti qui s’engageait sur la piste sans avoir reçu l’autorisation. Pour l’AAIU, le fait que la collision a été évitée de 10 à 15 secondes ne pouvait être attribué qu’aux circonstances, lisez : chance. 67 personnes dans l’Embraer, 162 dans l’Airbus.

Selon les données de l’UUIT, un décollage sans autorisation se répète tous les 8 mois et 1 semaine à Brussels Airport, ou encore tous les 159.000 mouvement d’avion (alors que l’aéroport en enregistre de l’ordre de 225.000 par an).

