D’après les chiffres de l’Eurobaromètre de l’automne 2016, réalisé le mois dernier, 81 % de Belges font confiance à leur armée. C’est beaucoup plus que l’année dernière, quand son capital sympathie gravitait autour des 70 %. En revanche, 15 % d’interviewés sont plus réticents et ne trouvent pas notre armée fiable.

Ce baromètre vise à déterminer quel crédit les Européens accordent à leurs propres institutions, comme les médias, la justice, la police, l’armée, le gouvernement, le Parlement, les partis politiques, l’Union européenne ou encore l’Organisation des Nations unies (ONU). Chez nous, c’est donc l’armée qui décroche le gros lot devant la police (73 %) et le système judiciaire (50 %). Piètre score par contre pour les partis politiques : seuls 21 % de Belges leur font confiance.

Au niveau européen, l’armée belge se classe plutôt bien et fait partie du top 10 des troupes qui galvanisent un fort taux de confiance. Ex aequo avec son homologue néerlandaise, elle est derrière la Défense finlandaise (94 %), anglaise (84 %), française (84 %), irlandaise (84 %) et danoise (83 %).

Cette forte progression (l’armée a gagné 15 points en 10 ans) s’explique d’une part par les attentats du 22 mars mais aussi par la plus grande visibilité des soldats en Belgique. En effet, si la Défense était quelque peu tombée en désuétude ces dernières années, elle est revenue sur le devant de la scène avec la menace terroriste.

L’autre objectif de cet énorme sondage est aussi de déterminer si les citoyens européens sont pour ou contre la mise en œuvre de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). 80 % de Belges sondés y sont favorables.

La création d’une armée de l’Union européenne est un projet depuis longtemps plébiscité par les Belges. Ce concept de défense européenne - dont rêvaient déjà certains pères fondateurs de l’Europe - prend la poussière sur les bancs des 28 depuis des années.

Mais l’élection de Donald Trump, qui verrait bien les États-Unis se retirer de l’Otan, a relancé la machine. Ainsi, en novembre dernier, les pays de l’Union européenne se sont accordés sur un plan global en vue d’une Europe autonome de la défense civile et militaire de l’UE. Les premières propositions concrètes doivent être présentées en 2017.





2016, l’année de la Défense

Depuis le lancement de l’Operation Vigilant Guardian (OVG), c’est-à-dire le déploiement de militaires en rue, en janvier 2015, la Défense s’est régulièrement retrouvée au cœur de l’actualité. 2016 fut d’ailleurs une année particulièrement chargée pour les militaires belge.

22 mars. Tout comme la police, la justice et les services de santé, les attentats de Bruxelles ont mis l’armée belge à contribution. Le service de déminage (SEDEE) a été sollicité, tant à Maelbeek et Zaventem que sur les lieux des perquisitions. L’Hôpital militaire Reine Astrid a accueilli et soigné les blessés. En ce jour tragique, la Défense a aussi mis en place un centre de crise et collaboré avec la police fédérale, les services de secours et de renseignement.

27 juin. Six F-16 sont repartis vers la Jordanie pour remplacer leurs collègues hollandais. Plusieurs pilotes participent à la lutte contre l’État islamique en Irak au sein de la coalition internationale. Le jour de la Fête du Roi, le 15 novembre, le souverain belge a rendu visite à ce contingent.

3 juillet. La Belgique a pris la tête du commandement de la mission européenne au Mali, baptisée EUTM Mali, prenant ainsi la relève après l’Allemagne. 175 militaires prennent part à cette opération, qui devient alors la plus importante mission à l’étranger menée par la Composante Terre.

15 novembre. Face à la décision du gouvernement d’augmenter l’âge du départ à la pension, 10.000 militaires (soit un tiers de l’armée) débarquent dans les rues de Bruxelles et manifestent le jour de la Fête du Roi. Leur plus haut responsable - le CHOD - ainsi que plusieurs hauts dirigeants de l’armée, leur apportent leur soutien et qualifient cette manifestation de moment "historique". Les soldats belges n’avaient plus manifesté depuis 2002.