"Depuis quelque temps, on peut remarquer dans de nombreuses villes européennes la mise en place de caméras intelligentes sur les feux tricolores. On peut aussi en observer sur les territoires flamand et bruxellois", constate le député Ecolo Matthieu Daele au Parlement wallon, interpellant le ministre Maxime Prévot.

Concrètement, la caméra permet de réguler la circulation. Lorsque la caméra détecte la présence de nombreux véhicules, elle libère le passage en actionnant la couleur verte du feu tricolore. Mieux encore, lorsqu’elle détecte que la vitesse d’un véhicule est au-dessus de la limite autorisée, elle actionne alors la couleur rouge. Alors quid de la Wallonie se demande le député ?

"J’informe tout d’abord que la Wallonie dispose également sur certains carrefours tricolores d’une série de capteurs de présence de véhicules qui associent une caméra et un détecteur vidéo. Basés sur le système de transport intelligent, ils sont utilisés pour détecter et surveiller les véhicules en mouvement et à l’arrêt aux carrefours", lance le ministre Prévot.

Deux questions se posent, où sont-ils et combien y en a-t-il ? "90 % des feux sur les voies régionales en sont équipés et à moyen terme, on atteindra les 100 %", explique-t-on au cabinet. Au total, le réseau régional et accessoirement, les réseaux provinciaux comptent 600 feux de signalisation. Ce sont eux qui sont équipés du système.

Par contre, reconnaît-on volontiers au cabinet Prévot, sur les routes communales, "il n’y en a presque pas… À Namur, par exemple, le seul feu qui en est équipé, est géré par la Région au lieu de la commune."

Il y a donc bien des feux qui en sont équipés mais pas dans les villes wallonnes… L’art de botter en touche. Le système est compatible avec les radars de feux rouges qui vont prochainement pulluler sur les routes wallonnes, précise-t-on chez Maxime Prévot.