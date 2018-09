La révélation par un journaliste de la VRT de l’existence de Schild&Vrienden, un groupuscule d’extrême droite faisant l’apologie du nazisme et haïssant les femmes, les homosexuels et les étrangers, a fait l’effet d’une bombe dans la société belge. Selon Jan Jambon, ministre de l’Intérieur, le groupe était pourtant déjà connu depuis plus d’un an des services de renseignement et de sécurité de l’État belge.

(...)