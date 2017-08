Fini l’impunité. À la rentrée prochaine, le tribunal de première instance de Bruxelles va se doter d’une nouvelle chambre qui traite des appels devant le tribunal de police, annonce à La DH son président, Luc Hennart. L’objectif est de l’installer pour octobre ou novembre. Un choix important - et coûteux - vu qu’il faudra installer trois nouveaux juges. Mais le but est clair : en finir avec l’engorgement qui provoque un certain nombre de dénis de justice. Entre autres, le très important nombre d’affaires prescrites constatées en degré d’appel.

Le problème est le suivant : les petites infractions au code de la route telles que le dépassement d’une ligne blanche, le fait de brûler un feu rouge, l’utilisation d’un GSM au volant ou les légers excès de vitesse disposent d’un délai de prescription d’un an. En d’autres termes, si aucun acte juridique n’est effectué pendant un an, l’affaire est considérée comme prescrite et aucune condamnation n’est infligée au contrevenant.

(...)