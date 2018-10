Malgré l’entrée en vigueur de la black box il y a plus de deux ans, tous les établissements obligés de s’équiper ne l’ont pas encore fait. "Sur 25.103 établissements qui doivent avoir une caisse enregistreuse, 22.670 en ont installé une", indique le SPF Finances. C’est à Bruxelles que l’on observe le plus de manquements puisque plus d’un établissement sur quatre n’est pas en ordre (2.321 sur 3.156 ont une black box). En Wallonie, 81,56 % des entreprises sont en ordre et la Flandre est le meilleur élève de la classe avec un taux d’équipement proche des 98 %.

Concernant les contrôles, le SPF Finances a d’abord ciblé les établissements pour lesquels il savait que la caisse intelligente n’avait pas encore été installée. "On a vérifié si ces personnes rentraient bien dans les conditions d’obligation d’une caisse enregistreuse. Lors des contrôles des années 2016-2017, il s’est avéré que, sur les 4.255 établissements contrôlés, 3.018 devaient, après vérification du chiffre d’affaires, réellement installer une caisse." Ce qui a conduit à un taux d’infraction record de 70,93 %. "Mais c’était parce que nous ciblions nos contrôles. Ce n’est donc pas le reflet de la réalité du terrain", précise Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

En revanche , lors des contrôles menés au hasard, en 2017 et 2018, deux types d’infractions ont été relevées. "Il y a d’abord les établissements qui sont équipés d’une caisse enregistreuse, mais qui ne l’ont pas activée. Sur les 6.066 contrôles opérés, 774 ont relevé une infraction de ce type, soit 12,76 %."

Une fois de plus, le mauvais élève de la classe est Bruxelles, où un établissement sur cinq pratique cette fraude. En Wallonie (14,41 %) et en Flandre (11,58 %), l’infraction est moins répendue. "La présence d’une deuxième caisse est l’autre infraction que l’on a pu constater, mais elle est nettement moins courante. Sur les 6.066 contrôles, 119 ont permis de tomber sur une deuxième caisse, c’est donc mois de 2 % des cas."

Quant aux amendes infligées, elles atteignent un total de 4.648.885 euros, dont 3.355.830 euros ont déjà été payés par les contrevenants.