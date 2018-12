Belgique Le Roi a enregistré son message aux citoyens, mais la crise pourrait le pousser à repasser devant les caméras

Le discours de fin d’année du Roi, dans lequel il présente ses vœux à la population, est mis en boîte. Il a été enregistré, comme à l’accoutumée, par des équipes de télévision quelques jours avant sa diffusion. Le montage devrait être envoyé aux autres chaînes pour le 24 décembre. Entre-temps, Charles Michel a démissionné.

On apprend, de source sûre, qu’au moment de l’enregistrement la Belgique connaissait déjà des soubresauts politiques. Le divorce politique se dessinait doucement. L’écrit du Roi, récité devant les caméras, devrait probablement aborder ces tensions perceptibles. Mais la crise actuelle, avec toutes les consultations au Palais, pourrait compromettre cet enregistrement bilingue. Car, si un événement politique devait faire basculer l’équilibre bancal dans lequel se trouve le gouvernement actuel, le Roi pourrait revoir sa copie en incluant ces derniers changements. Et… enregistrer de nouveau le discours pour qu’il colle le plus possible à la situation politique belge !

Si le Souverain devait refaire son texte, qui le validerait ? Tout discours royal doit être validé par le gouvernement. En effet, si le Roi peut décider de s’adresser aux citoyens, choisir les sujets à aborder, il doit absolument avoir un contreseing ministériel. Généralement, cette mission incombe au cabinet du Premier ministre. S’il n’y en a plus, qui donnerait le feu vert pour le nouveau discours ? Le Palais, contacté, se refuse à tout commentaire. Le service de communication ne souhaite pas aborder ce sujet.

Lorsque le roi Albert II s’était exprimé lors de la crise politique qui a secoué la Belgique en 2010-2011, il avait eu l’accord du gouvernement démissionnaire d’Yves Leterme pour sa déclaration. Celui-ci continuait à gérer les affaires courantes. Charles Michel pourrait faire de même.

La solution la plus probable serait que le changement de texte soit minime. Et donc que la majeure partie du discours reste inchangée et que le Roi n’aborde que des faits politiques avérés. Une phrase (ou deux) qui ne modifierait pas le sens global du discours ne devrait pas nécessiter l’aval du gouvernement. Restera alors à refaire venir les équipes de télévision au Palais et à réitérer l’exercice une fois, avant d’aborder les vacances de fin d’année.

Le roi Philippe s’exprime traditionnellement à la télévision lors de deux événements majeurs : la fête nationale, le 21 juillet, et le discours de Noël, diffusé le 24 décembre à 13 heures.