Les vacances de Pâques débutent déjà ce week-end et de nombreux Belges s'envoleront vers d'autres cieux pour en profiter.

A cette occasion, les Affaires étrangères rappellent mercredi l'importance d'enregistrer, sur le site Travellers Online, les données des déplacements prévus et des coordonnées de contact afin qu'elles puissent, en cas de crise, avertir les Belges partis à l'étranger. Depuis le lancement du site Travellers Online, en juillet 2015, 350.000 Belges y ont enregistré leur voyage, soulignent les Affaires étrangères dans leur communiqué. Au mois de janvier, ils étaient 330.000. "La Turquie, l'Egypte, l'Espagne, les Etats-Unis et la France sont les pays pour lesquels le plus grand nombre de Belges s'enregistrent avant de partir en voyage."

Le vacancier, lorsqu'il s'inscrit sur ce site, indique ses déplacements prévus et ses coordonnées de contact. En cas de crise, les Affaires étrangères peuvent dès lors l'informer immédiatement ainsi que les personnes de contact qu'il a désignées. Les données sont automatiquement supprimées 14 jours après la fin du voyage.

Pour promouvoir cette initiative, les Affaires étrangères ont réalisé deux courtes vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux et le site internet du ministère, dans lesquelles apparaissent Adrien Joveneau et Goedele Liekens, "deux personnalités des médias connues pour leurs voyages à travers le monde".