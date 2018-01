À l’heure où l’écologie et la transparence figurent parmi les préoccupations centrales, la Ville de Mons a pris une direction sensiblement différente. Voici plus d’un an, suite au changement de majorité communale, le collège, présidé par Elio Di Rupo (PS), bourgmestre de Mons, a suspendu l’envoi par mail des comptes rendus de ses séances. "Ils ont pourtant été envoyés pendant 20 ans, par mail et gratuitement ! La majorité nous fait désormais payer chaque document. Elio Di Rupo et le collège ont réduit les droits de l’opposition. C’est un déni de démocratie. Il est impossible d’interroger le collège sans savoir ce qui y a été décidé. Comment jouer alors notre rôle de contrôle ? Nous ne sommes pas là uniquement pour valider leurs décisions", s’insurge Georges-Louis Bouchez (MR), son plus farouche opposant.

Les membres du conseil communal peuvent toujours, s’ils le désirent, consulter ces documents, en se rendant...

(...)

