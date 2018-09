À peine mise en ligne, la nouvelle plateforme de la police anversoise "Shield", qui doit permettre d'échanger des informations relatives à la lutte contre le terrorisme, a été paralysée par une cyberattaque, a indiqué lundi la police locale lors de la conférence de presse de présentation.

On ignore pour l'instant qui se cache derrière cette attaque informatique. "Immédiatement après la mise en ligne du site, quelque 8.000 demandes d'enregistrement par seconde ont été envoyées vers le système", a expliqué le chef de corps de la police anversoise, Serge Muyters. "On était préparé à ce que ce genre de choses puissent se passer et nous avions donc pris les mesures de sécurité nécessaires." Grâce à un back-up du site web, la présentation à la presse a quand même pu avoir lieu. "Aucune information sensible n'a été dérobée", a ajouté le chef de corps.

La plateforme Shield a été inaugurée lundi en présence du bourgmestre de la métropole flamande Bart de Wever et de deux policiers du NYPD (New York Police Departement), où une plateforme similaire avait été mise en place après les attentats du 11 septembre.

Le site web a pour objectif de favoriser l'échange d'informations sur des cas présumés de terrorisme. La plate-forme s'adresse, dans un premier temps, aux entreprises, aux associations et aux écoles à qui il est demandé de partager les cas suspects dont ils auraient été les témoins. L'outil devrait ensuite être élargi à d'autres membres, tels que des citoyens lambda. Quelque 5.000 entreprises ont d'ores et déjà été invitées à rejoindre la plateforme.

"Avec le port, le quartier des diamantaires et les usines pétrochimiques, nous avons à Anvers de nombreux secteurs importants, qui pourraient constituer des cibles potentielles pour les terroristes", a déclaré le bourgmestre Bart De Wever. "La police et le secteur privé peuvent donc unir leurs forces afin d'améliorer notre sécurité."

L'homme fort de la N-VA a toutefois démenti qu'il s'agissait d'un outil mis en place pour lutter contre la drogue, même s'il n'est pas exclu qu'à l'avenir, la plate-forme soit utilisée à cet effet.