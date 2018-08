À quelques dizaines d’heures de la rentrée des classes, les enseignants de toute la Belgique s’affairent : classes à déblayer, ranger, peindre, décorer, nettoyer… Cours et préparations à fignoler, nouveaux collègues à rencontrer, projet pédagogique à assimiler… Bref, pas le temps de chômer !

Mais il ne faut pas croire que les enseignants attendent la dernière minute pour s’y mettre. Comme l’explique Vinciane, institutrice maternelle dans une école bruxelloise, la rentrée commence à se préparer dès la première semaine de juillet. "On n’attend pas la fin du mois d’août. Dès le début du mois de juillet, on commence à ranger les classes. En tout, on passe environ deux semaines de notre été rien que pour ça."

(...)