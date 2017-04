Le 23 avril 2010, la crise de la pédophilie dans l’Eglise belge atteignait son paroxysme avec la démission de l’évêque de Bruges, Roger Vangheluwe. Dans "La Libre" du week-end, nous avons évoqué les outrages subis et la difficile reconstruction de sa principale victime, son propre neveu, sous la forme d’une lettre ouverte au pape.

Sept ans après, c’est aussi le moment de mettre un point final au travail du Centre d’arbitrage, lui-même issu des travaux de la commission spéciale de la Chambre placée sous la houlette de Karine Lalieux (PS). Ladite commission spéciale mena un travail aussi utile qu’indispensable pendant cinq mois sur les abus sexuels dans une relation d’autorité qui se focalisa surtout sur l’Eglise. Il en résulta notamment la volonté de l’institution d’indemniser les victimes d’abuseurs qui n’avaient pas pu passer par la justice.

Un rapport final qui fourmille de statistiques

Cela déboucha sur la création d’un Centre d’arbitrage sous le contrôle d’une commission mixte rassemblant des experts de la Chambre et de l’environnement ecclésial qui assura le suivi jusqu’à la fin de l’examen des 628 requêtes au début de l’été dernier.

Ce mardi, le comité scientifique du Centre d’arbitrage présente son rapport final.

Qu’en retenir ? "Pour nombre de victimes, le fait d’avoir pu être entendues et crues pour la première fois a été un succès et la compensation financière ne revêtait aucune importance", peut-on y lire. Il se fait qu’aucune procédure juridique n’a été entamée contre le Centre d’arbitrage qui n’a pas non plus provoqué de réactions négatives. "Sa mise en place a donc répondu à l’attente de nombreuses victimes qui ne disposaient plus d’aucun moyen de droit pour être reconnues dans leur souffrance et pour obtenir une compensation financière."

Un modèle pour la commission éponyme en Suisse…

A la base du succès du Centre d’arbitrage ? "Il n’y a eu que trois arbitrages proprement dits (avec constitution de collège arbitral) à défaut de conciliation entre les parties mais on soulignera aussi que le Centre d’arbitrage a pu travailler dans le calme et la dignité dans un état d’esprit très positif de l’Eglise".

En outre, les réunions mensuelles de la Chambre d’arbitrage permanente ont permis une approche cohérente avec un bel accueil et une grande écoute. L’absence de formalisme, le cadre de la Fondation Roi Baudouin (qui a accueilli ses travaux) et le rôle du secrétaire juridique du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels qui a toujours trouvé les mots justes ont aussi été mis en exergue tout comme l’action du comité scientifique. Bref, toutes les parties sont contentes selon le rapport qui ajoute que "la Belgique, en dehors de la Suisse, semble être le seul pays qui ait opté en faveur d’une procédure d’arbitrage pour traiter les cas d’abus sexuels au sein de l’Eglise." Mieux, la commission suisse Ecoute-Conciliation-Arbitrage-Réparation s’est inspirée de notre modèle.





Pédophilie: Endroit où a eu lieu le premier attouchement