Deux heures d'embouteillages sont déjà comptabilisés mercredi matin sur l'E40 entre Bruxelles et Louvain à la suite d'un accident à hauteur de Woluwe-Saint-Étienne.

Deux des quatre bandes de circulation sont bloquées depuis 7h00 à cause d'un accident impliquant deux voitures et un camion.

Les conducteurs des deux voitures ont été touchés mais on ignore encore la gravité de leurs blessures. Le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum) et la police fédérale de la route conseillent d'éviter les environs. Les automobilistes qui circulent sur l'E40 en direction de Bruxelles doivent quitter l'autoroute à la sortie 21 Sterrebeek et suivre la déviation établie pour ensuite monter sur le ring extérieur R0 via l'entrée 3 (Zaventem-Henneaulaan).

Les conducteurs pourront ensuite rejoindre l'autoroute. Des retards sont aussi à prendre un compte sur cet itinéraire de déviation.