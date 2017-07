40.036 accidents de la route ont fait 51.827 victimes en 2016, dont 4.103 graves. Les conséquences ont même été fatales pour 637 d’entre eux. Ces tristes épisodes peuplent quotidiennement les pages faits divers des journaux. Mais qu’en est-il des conséquences à moyen et long terme pour les victimes ? Comment vivre avec de graves séquelles, et une vie chamboulée à jamais ? Très peu d’études et analyses ont été consacrées à ce sujet.

La DH a pu consulter en primeur le dossier de l’IBSR, qui sera publié cette semaine, sur les conséquences des accidents de la route pour les victimes. Il dresse un état des lieux édifiant de l’impact qu’ils peuvent avoir sur leur emploi, santé mentale, famille, vie privée, tout en rappelant les bases de la procédure judiciaire et de la réglementation belge.

L’IBSR tire notamment ses conclusions de la base de données Rekover, qui reprend 4.005 accidents graves survenus en Belgique. "C’est la première fois, à ma connaissance, que le taux de gravité et la conséquence des accidents sont donnés en fonction du moyen de transport de la victime. Idem pour les cinq types de blessures graves les plus dommageables que donne l’étude", analyse Benoît Godart, porte-parole de l’IBSR. "Le rapport dresse également un état des lieux des conséquences à long terme pour les victimes. Il faut s’imaginer qu’il s’agit de personnes dont la vie a basculé, souvent à jamais, en deux ou trois secondes."

Derrière les chiffres, on trouve des situations humaines douloureuses, de la détresse.

(...)