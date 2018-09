C'est la principale conclusion du dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, qui constate une baisse de 14% au cours des 6 premiers mois de 2018 par rapport à la même période l’an dernier. Seul bémol : les seniors, eux, sont plus nombreux à trépasser sur nos axes routiers.

Ce sont des chiffres plutôt positifs. Au cours des six premiers mois de l’année, le nombre de tués sur place lors d'un accident de la toute a chuté de 14% par rapport à la même période en 2017 (soit 191 tués sur place contre 221). "C’est la première fois que l’on comptabilise aussi peu de tués dans la circulation durant cette période de l’année", note l'institut pour la sécurité routière VIAS, ex-IBSR, dans son dernier baromètre.

Le nombre de blessés recule légèrement (de 23.865 à 23.458, soit -1,7%), tout comme le nombre d’accidents avec tués ou blessés (de 18.754 à 18.646, soit -0,6%). Des records à la baisse ont été enregistrés pour tous les indicateurs.

"Je suis évidemment heureux que le nombre de victimes de la route n’a jamais été aussi bas. Cette diminution nous permet à nouveau de nous rapprocher de l’objectif de maximum 420 tués sur les routes à l’horizon 2020. Espérons que les mesures plus sévères prises à l’encontre des récidivistes portent leurs fruits d’ici peu pour continuer de faire baisser les chiffres", a réagi le ministre de la Mobilité François Bellot.



Baisse du nombre de tués en Flandre et en Wallonie



Le nombre de tués a connu une baisse considérable tant en Wallonie (-18%) qu’en Flandre (-11%). Au total, on a comptabilisé 89 tués sur place en Wallonie et 95 en Flandre. Au cours du premier semestre à Bruxelles, 7 personnes ont perdu la vie sur les routes contre 6 en 2017.



Pour ce qui est des accidents corporels, la situation est stable en Flandre : +0,3% (de 11.470 à 11.502 accidents). En Wallonie et à Bruxelles, le nombre d’accidents corporels a régressé de 2% (de 5359 à 5254 en Wallonie, de 1925 à 1890 dans la Région bruxelloise).



En Wallonie, le nombre de tués a fortement diminué dans les provinces de Hainaut (-9), de Luxembourg (-8) et de Liège (-6). Ces 3 provinces atteignent un niveau historiquement bas. Pour ce qui est du nombre d’accidents, la situation est pour le moins paradoxale : il est en hausse dans toutes les provinces sauf à Liège (-12%) où il atteint un niveau plancher. Moins d'accidents graves, donc, mais plus d'accidents tout court.



Les cyclistes et les seniors, les deux ombres au tableau

Le nombre d’accidents est en baisse pour quasiment tous les types d’usagers, surtout chez les motards (-6%) et les camionneurs (-4%). En revanche, le nombre d’accidents impliquant des cyclistes et des camionnettes a quelque peu augmenté respectivement de 2% et de 3%.Autre bonne nouvelle : pendant les nuits de week-end, le nombre de tués a chuté considérablement (-13).



Enfin, un point sur les seniors. Si le nombre de seniors (65 ans et plus) blessés dans un accident de la route a légèrement chuté (-1%), malheureusement, le nombre de tués dans cette catégorie a augmenté pour passer de 46 à 53 (+7). "Il est surtout frappant de constater que l’on enregistre 16 tués de plus pour cette catégorie d’âge dans les accidents impliquant un camion (le nombre est passé de 3 à 19)", obsere encore VIAS.