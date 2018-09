Mario, le chauffeur de camion brésilien qui a perdu la vie dans un accident survenu lundi matin sur le ring extérieur de Bruxelles, était notamment à l'origine du titre "Saudade"

Il avait notamment travaillé avec le groupe de musique belge "Arsenal". Les leaders de la bande, Hendrik Willemyns et John Roan, ont réagi sous le choc à sa mort, selon une information diffusée mardi par Het Laatste Nieuws et confirmée par leur manager Filip Van Moerkercke à l'agence Belga. Mario Vitalino Dos Santos, de nationalité brésilienne, était entre autres à l'origine du titre "Saudade". "Ils sont particulièrement choqués car Mario était quelqu'un de très important pour eux. Il a contribué à deux chansons phares du groupe. Premièrement Saudade, un tube qu'il interprète également en tant que chanteur invité. Et puis, le titre A volta", a indiqué Filip Van Moerkercke.

"John et Hendrik ont par ailleurs réalisé un documentaire de quelques minutes sur Mario dans son Brésil natal. Mario y raconte qu'il a investi l'argent gagné avec les royalties dans la construction d'un pont dans le village où il a grandi", poursuit le manager du groupe.

Un hommage sera probablement rendu à Mario par les membres d'Arsenal mais il n'a pas encore été déterminé s'il s'agira d'une cérémonie publique ou privée.

Lundi à l'aube, un accident impliquant un véhicule est survenu à hauteur de Wemmel, sur le ring extérieur de Bruxelles. Dans la foulée de ce premier accident, une autre collision a eu lieu à cause d'un freinage manqué d'un chauffeur de poids lourd. Le conducteur de ce camion, Mario Vitalino Dos Santos, n'a pas survécu au choc.