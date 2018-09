L’arrivée de l’automne signe une reprise globale de la période de chasse. La Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO) tire la sonnette d’alarme par rapport à la pratique du lâcher au tir, n’existant qu’en Wallonie.



Il s’agit de relâcher dans la nature du gibier élevé et le chasser par la suite. Si la législation belge réclame un délai oscillant entre 15 et 30 jours entre le lâcher des animaux et leur chasse, Pauline Legrand, pour la LRBPO, affirme la transgression de la loi "en pratique".



(...)