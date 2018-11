Cette fois, plus d'alternative : la cour d'appel ordonne la soumission du roi à un test ADN !





La cour d'appel de Bruxelles a établi que Jacques Boël n'est pas le père légal ou biologique de Delphine Boël et ordonne au roi Albert II de se soumettre à un test ADN dans les trois mois à venir. La décision est tombée ce 25 octobre, mais n'a été communiquée publiquement que ce 5 novembre.

Pour rappel, Delphine Boël avait introduit une action en désaveu de paternité de Jacques Boël, en vue de faire reconnaître le roi Albert II comme son "vrai" père.

Jacques Boël s'était déjà soumis à un test ADN en 2013, qui avait conclu qu'il n'est effectivement pas le père biologique de Delphine Boël.

Selon l'avocat Marc Uyttendaele, sa cliente, Delphine Boël, est "profondément soulagée et heureuse. Elle est heureuse que son dossier ait été traité comme celui de n'importe quel citoyen. Une quête d'identité est toujours une souffrance. Elle espère que son combat pourra servir à d'autres personnes qui sont dans la même situation mais n'osent pas faire appel à la justice."

Il précise que le roi Albert II ne pourra pas faire de recours concernant le test ADN. "Il n'y a aucun recours possible. Il a été ordonné. Il a trois mois pour s'y soumettre. Il y a deux possibilités: soit il s'y soumet et cela démontre qu'il est le père ou alors il y a refus de s'y soumettre et, pour la justice, cela représente un indice évident du fait qu'il est son père."

Le service de communication du Palais royal, contacté par nos soins s'est refusé à tout commentaire concernant cette afffaire. "Cela relève du domaine privé", nous dit-on.