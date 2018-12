Le Premier ministre Charles Michel "ne recherche qu'une nouvelle alliance avec la N-VA pour continuer ses politiques de droite, ses politiques de destruction et de déchirure sociale", a estimé lundi le chef de groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej.

Le Premier ministre réunit un comité ministériel restreint lundi après-midi pour faire état des contacts qu'il a eus durant le week-end afin de sortir de l'impasse politique actuelle. Mais Charles Michel "n'a pris contact qu'avec la N-VA depuis vendredi dernier", observe M. Laaouej selon qui le Premier ministre "ne cherche pas le soutien du parlement pour relever le pouvoir d'achat, pour relever les ambitions climatiques".

Le Premier ministre Charles Michel a organisé mardi et mercredi des consultations avec les groupes politiques afin que son gouvernement minoritaire puisse organiser une coopération avec le parlement. Un deuxième tour de consultations était prévu mais prié de solliciter la confiance au parlement, M. Michel ne s'est entretenu ce week-end qu'avec la N-VA. Priant le gouvernement minoritaire de réaliser leur programme, les nationalistes, qui poussent aux élections anticipées, ont estimé que M. Michel deviendrait leur marionnette en cherchant leur soutien.

D'autres partis, dont le PS, voient les affaires courantes comme un moindre mal si le gouvernement Michel ne change pas radicalement de cap. "Il faut bien comprendre que seules les élections fédérales pourront être anticipées. Même dans cette hypothèse, il y aura au mois de mai des élections régionales et européennes. Il y a donc un sérieux risque d'immobilisme et de blocage pendant toute l'année 2019. Ce ne serait pas bon pour les citoyens", a indiqué lundi M. Michel sur la RTBF. Le gouvernement n'entend pas solliciter la confiance du parlement. Il rappelle la possibilité pour le parlement de voter la méfiance au gouvernement.

Sur Twitter, la cheffe de groupe cdH Catherine Fonck a rappelé avoir mis sur la table des propositions "pour un changement de cap, pour plus d'équité sociale pour les citoyens, pour plus d'ambition pour le climat et le pacte d'investissement". Mme Fonck demande d'avancer sur cette base. "Et vous au #begov? Décidés à enfin couper le cordon avec la N-VA", a-t-elle demandé.