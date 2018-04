Quels sont les droits des personnes qui viennent en aide aux migrants ? C’était la question qu’abordaient plusieurs organisations lors d’une soirée d’information ce jeudi soir.

En Belgique, le délit de solidarité n’existe pas, au contraire de la France. Mais aider des personnes en séjour irrégulier n’est pas sans risques : il faut connaître les limites de la loi, savoir à partir de quel moment ce qu’on pense être un simple coup de main peut être considéré comme du trafic ou de la traite d’êtres humains.

Les différentes organisations avaient décidé d’organiser cette rencontre suite à l’affaire Globe Aroma et à l’arrivée du projet de loi sur les visites domiciliaires dans le débat public. Craignant que cet avant-projet – actuellement entre les mains du Premier ministre – ne soit validé, elles ont souhaité prendre les devants afin d’informer les hébergeurs ainsi que les acteurs du secteur socio-culturel de leurs droits en cas d’intervention policière visant à arrêter des personnes sans-papiers.

Est-ce que je prends un risque en hébergeant ?

Non. Est-ce un délit d’aider une personne en situation irrégulière ? Oui. Toute personne qui aide sciemment peut être poursuivie. Sauf si cette aide est fournie à titre humanitaire. « Héberger, nourrir, loger, blanchir, emmener chez le médecin relève de la clause humanitaire. On répond aux besoins fondamentaux d’une personne. Pour toute autre action, le doute existe. Par exemple, conduire un migrant chez un hébergeur relève de l’exception humanitaire. En revanche, cette clause va être plus difficile à prouver si on emmène quelqu’un dans sa voiture pour le déposer sur un parking le long de la E40 afin qu’il embarque dans un camion. Donc plus vous vous rapprochez d’une frontière ou d’un parking autoroutier, plus c’est dangereux », commente Sotieta Ngo.

Que faire si je conduis des migrants chez un hébergeur et que je suis contrôlé par la police ?

Avant tout, restez calmes et courtois. La meilleure chose à faire est d’évoquer cette fameuse clause humanitaire : en étant solidaire, vous êtes dans vos droits. Si vous êtes contrôlé par la police et que vos passagers sont arrêtés, vous ne pouvez toutefois pas contester cette action. « Nous avons connaissance d’une dizaine de cas de ce genre. Les migrants ont été arrêtés soit parce que le conducteur a été interpellé suite à une infraction routière, soit parce qu’il y avait un barrage pour un contrôle d’alcoolémie », précise Adriana Costa Santos, coordinatrice de la Plateforme citoyenne.

