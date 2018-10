Alain Courtois quittera la politique en mai prochain. Il va monter sur les planches !

Dépité mais pas abattu. Et, surtout, beau joueur. Défait sur la Ville de Bruxelles, la tête de liste MR a annoncé hier qu’elle quitterait son mandat communal lors du prochain conseil, le 7 novembre. Il ne rempilera pas non plus aux régionales - Alain Courtois est député bruxellois. En clair, cet échec marque la fin de sa carrière en politique. Son avenir ? "Sur les planches", assure-t-il le plus sérieusement du monde.

Comment expliquez-vous l’échec du MR à la Ville de Bruxelles et, plus largement, en territoire régional ?

"Je pense que le message néolibéral ne passe plus dans certains quartiers bruxellois, notamment au Nord de Bruxelles. (...)