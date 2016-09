Ambiance à la Foire agricole de Battice: "Maman, elles sont où les vaches ?"

Belgique

"Maman, on va voir les vaches ? Elles sont où ?"…

Impatience quand tu nous tiens. Preuve s’il en est encore que notre jeunesse n’est pas totalement hermétique au monde agricole. Il faut juste l’y intéresser, lui montrer, lui faire découvrir un métier qui souffre, qui endure même si ses acteurs ne désarment pas en choisissant la diversification pour survivre. Le tout avec courage, humilité et bonne humeur malgré la crise.

Dans les allées bondées, sous un soleil dardant de ses rayons le champ de foire, le monde agricole est néanmoins à la fête. Beaucoup de sourires, des échanges conviviaux et des encouragements à se battre, à continuer à y croire même si les temps sont durs. "Quand je vais dégager un peu de marge, je vais mettre de côté pour la prochaine crise, pas le choix", explique cet agriculteur au détour d’une allée. "Je me peux encore me permettre d’agir autrement vu mon âge", lui répond son interlocuteur.

Mais l’expérience des anciens permet assurément à la nouvelle génération d’éviter des écueils pour continuer à vivre ou plutôt à survivre tout un pérennisant un secteur qui a besoin d’aide et de soutien.

Et ce soutien, il l’a assurément trouvé ce samedi en voyant ces familles et ces tout jeunes enfants s’ébrouer sur les 12 hectares de champ de foire.

Des jeunes aux yeux pétillants, totalement écarquillés en découvrant poules, coqs, lapins, pigeons…

Bref, ces animaux du petit élevage qui, chaque année, font le bonheur des plus petits. On regarde, on imite, on touche même… Les enfants sont émerveillés.

Que dire alors lorsqu’ils voient rangés par dizaine ces immenses tracteurs qu’ils croisent habituellement sur les routes ou qu’ils découvrent au détour d’un champ ? La magie opère aussi. Il en faut pour tous les goûts…

Palais et nez sont attaqués de toutes parts sous la tente dédicacée aux produits de terroir. Un passage obligé. Surtout chez le glacier par ces fortes chaleurs.

Shows équestres, école européenne des jeunes agriculteurs, concours bovins… Les animations ne manquent pas.

Voilà en tout cas une destination de sortie pour ce dimanche…





"J’ai 12 ans. Je suis fils d’un agriculteur"

Les paroles de Dimitri ont touché lors du discours inaugural. Les voici. "J’ai 12 ans. Je suis fils d’un agriculteur laitier. Depuis tout petit, je rêve de la ferme et j’aime aider mon père dans son travail. Plus tard, je désire reprendre l’exploitation familiale… Mais papa sera-t-il toujours agriculteur? Mes parents aiment leur métier, ils ne comptent pas leurs heures… mais on m’enseigne à l’école que travailler à perte est illégal… Pourquoi est-ce que mon père et toute la famille doivent pourtant le faire ? Des prix trop faibles, la difficulté à comprendre des règles tant administratives que sanitaires, la difficulté de les respecter, les conséquences financières s’il y a une erreur - souvent involontaire - la difficulté à négocier avec la banque un report de crédit, la gêne devant le fournisseur impayé… toutes ces choses découragent mes parents et ils pensent parfois à arrêter. Permettez-nous de vivre dignement de notre travail. Aidez-nous pour que je puisse réaliser mon rêve : continuer à exploiter la ferme familiale et à gérer le troupeau sélectionné depuis des années par les membres de ma famille. Merci de m’avoir écouté… En espérant que vous nous avez compris et que vous agirez."