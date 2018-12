Malgré l’apaisement prôné par la SNCB, les conducteurs de train et même les accompagnateurs se disent "très inquiets" et craignent que "l’inhalation de fibres d’amiante soit à l’origine de l’asbestose (fibrose pulmonaire), de cancers bronchopulmonaires, ainsi que de cancers de la plèvre (mésothéliome) et de cancers du larynx et des voies digestives", détaille Philippe Dubois, secrétaire régional à la CGSP Cheminots.

Un médecin du travail se rendra donc sur place pour juger des risques potentiels.

La section bruxelloise du syndicat "demande à la SNCB d’organiser immédiatement un comité pour la prévention et la protection des travailleurs afin d’informer les syndicats quelles mesures ont été prises pour protéger le personnel".

"On a en effet demandé un comité extraordinaire auprès de la direction pour avoir les informations détaillées et la société va nous les donner prochainement", confirme Thierry Moers, secrétaire national à la CGSP Cheminots.

Après avoir découvert la nouvelle par mail ce week-end, les syndicats sont dans l’attente de tests plus poussés sur le sujet. "Je crois que la SNCB a pris ce dossier un peu trop à la légère. Il est nécessaire d’effectuer un état des lieux général de la situation et un inventaire de tout le matériel ferroviaire. Même si cela représente un certain coût, la direction doit aller dans ce sens pour le bien de tous, navetteurs comme accompagnateurs et conducteurs de train."

