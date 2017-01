Le ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA), a décidé de privatiser plusieurs secteurs de l’armée. Qu’en pensez-vous ?

"Je suis très inquiet. Je crois que dorénavant, il faut partir du principe que le gouvernement a l’intention de privatiser tous ses départements en utilisant comme excuse un contexte sécuritaire et budgétaire difficile. Or, privatiser n’a rien d’anodin. Ce n’est pas une garantie d’économies et ça représente aussi un risque de dérive sur le plan démocratique. Le pire, c’est que tout ceci se passe sans que personne ne dise rien ! Et je pense qu’il faut absolument que les citoyens belges se rendent compte de la gravité de la situation ! Le risque aussi, en privatisant, c’est celui de la responsabilité. Qui va l’endosser le jour où il y aura un accident ?"

Ce n’est pourtant pas la première fois qu’on remet les clés de certaines activités de la Défense au privé…

"Oui, il y en a eu. Résultat : ça coûtait trop cher et on a dû faire marche arrière. Ce qui est gravissime aujourd’hui, c’est que toutes les fonctions régaliennes (police, justice, défense) sont touchées par le vent privé. Et ça, ça fait carrément froid dans le dos."

Privatiser l’armée, c’est le début de la fin ?

(...)