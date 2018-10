Wivine est victimologue au sein de la police fédérale depuis 22 ans. Son métier, elle ne l’échangerait pour rien au monde.

Ne lui demandez pas si elle va bien, la réponse à cette question ne fait pas partie de ses priorités. Ce qui importe pour Wivine, ce sont les autres. Et pourtant, cela fait 22 ans que la victimologue de la police fédérale annonce (entre autre) des mauvaises nouvelles. Mentalement, à la longue, ça use, c’est sûr. Mais Wivine n’a pas le temps de prendre soin de son moral. Ou n’en a plutôt pas envie. Elle préfère se consacrer à toutes ces personnes à qui elle doit annoncer des drames. Membre du service d’assistance policière aux victimes de la police fédérale, c’est elle, qui se charge d’assister les policiers lorsqu’il faut annoncer aux familles la perte d’un proche, suite à un crime, un accident de la route, ou encore un suicide sur les voies de chemins de fer (et métro) dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

L’arrivée de Wivine dans une famille n’est jamais bon signe mais la victimologue sait combien sa mission est importante. “Je ne vais pas atténuer la peine des gens. Je ne suis pas là pour ça. Mais le fait de pouvoir leur apporter un soutien dans un moment difficile tel que celui de la perte soudaine d’un proche, cela me donne le sentiment d’être utile.”

(...)