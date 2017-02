Enjeu environnemental et de santé publique à l’agenda de bien des agglomérations, la chasse aux vieilles autos polluantes est officiellement lancée en Belgique depuis ce matin.

C’est à Anvers que la première zone basses émissions du pays est donc créée. Avec un an d’avance sur Bruxelles, qui ouvrira la sienne en 2018, et trois sur Gand, qui suivra en 2020. Quid de la Wallonie ? Une étude de faisabilité a bien été demandée par le ministre de l’Environnement wallon Carlo Di Antonio (cdH) en 2015. Mais rien de concret à l’agenda, si ce n’est l’imminente création de zones basses émissions à Liège ou Charleroi… uniquement en cas d’alertes Smog.

On n’est pas, dans la cité de Bart De Wever, sur un canevas parisien, avec vignette laissez-passer à acquérir chez qui de droit, mais bien sur une solution plus coercitive : tout propriétaire d’un véhicule interdit de circuler dans la ville d’Anvers (selon les nouvelles normes établies) et pris en flagrant sera sanctionné d’une amende administrative de 125 €.

Ainsi, les véhicules essence de plus de 20 ans (norme Euro 1) et les véhicules diesel de plus de 15 ans (norme Euro 3) ne pourront plus pénétrer dans un rayon de 20 km2 comprenant l’entièreté du centre-ville et une partie de la rive gauche (Linkeroever).

Les véhicules diesel de plus de 10 ans (norme Euro 4) resteront autorisés s’ils sont équipés d’un filtre à particules. Mais il s’agit là d’une mesure transitoire puisqu’à l’horizon 2020, ces voitures seront, elles aussi, bannies.

En tout, un cinquième du parc automobile est concerné par la mesure de la Ville d’Anvers. La zone de basses émissions est entourée de panneaux routiers spécifiques et de caméras intelligentes. Ces caméras scanneront les plaques minéralogiques pour les comparer à la liste des véhicules autorisés.

Les conducteurs d’autos ciblées sont au pied du mur : pour elles, il faudra soit changer de voiture soit de moyen de transport. Ce qui inquiète Touring, qui craint que cela ne fragilise les personnes âgées et précarisées, et regrette qu’après une politique générale pro-diesel, le retournement de veste des autorités soit aussi rapide.

À noter que les véhicules qui ne remplissent pas les conditions de la zone de basses émissions pourront tout de même s’y rendre, mais de manière limitée (huit fois par an maximum), et en ouvrant bien grand leur portefeuille (le laissez-passer quotidien se monnayera 35 euros).

L’instauration de la zone de basses émissions à Anvers devrait permettre de réduire certaines émissions polluantes de 50 % à 60 % à l’horizon 2020. Plus de 200 villes européennes ont déjà mis en place une telle zone antipollution.