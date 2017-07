En annonçant, ce dimanche, vouloir mettre un terme à la mission de la frégate belge Louise-Marie, le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration (N-VA) a créé une nouvelle polémique. Au cœur de celle-ci : les opérations de sauvetage en mer Méditerranée. Dans notre édition du 17 mars, Theo Francken critiquait déjà celles menées par les ONG. Cette fois, il s’attaque à celles décidées par l’Europe elle-même.

L’opération visée par le nationaliste s’appelle Sophia. Il s’agit d’une mission européenne qui vise, tout d’abord, à lutter contre le trafic d’armes au large de la Libye. Son deuxième objectif est de saper le trafic d’êtres humains, qui transite lui aussi par la Méditerranée. Theo Francken estime que "nous ferions mieux de ne plus rien faire. Ça provoque maintenant un appel d’air de migrants illégaux".

Les traversées ont chuté

Les statistiques de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et celles de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) démontrent que cette crainte "d’appel d’air" est infondée. L’opération Sophia a débuté en 2015. Et les ONG ont commencé à intervenir en Méditerranée en 2016. Depuis, le nombre de traversées n’a cessé de baisser : 1.015.078 en 2015, 362.753 en 2016 et 110.374 en 2017. Par contre, le nombre de morts a augmenté : 3.771 en 2015, 5.143 en 2016 et 2.359 en 2017.

La N-VA se trompe de mission

On le disait plus haut : l’objectif premier de l’opération Sophia est de lutter contre le trafic (d’armes et d’êtres humains) au large des côtes libyennes. La preuve : fin juin 2017, plus de 8.000 migrants ont été secourus en 48 h. Pendant ce même laps de temps, la frégate, à bord de laquelle se trouvait la DH, surveillait jours et nuits un libyen soupçonné de trafic d’armes. Ce contrôle a duré trois jours. Ce n’est qu’après que la frégate a sauvé 118 personnes. En disant qu’il faut "annuler la mission de la frégate", Theo Francken réduit donc ladite mission à ce seul sauvetage. Le reste (le renseignement, la sécurisation des frontières européennes, etc.) passe à la trappe. Or, comme l’expliquait Guy Schotte, le commandant de la frégate, à la DH : "Chacun (militaires, ONG, Frontex, NdlR) a un but recherché (en Méditerranée) et le poursuit. Le nôtre, c’est de couper les réseaux de trafiquants. Celui des ONG, c’est de sauver des vies. Pour nous, c’est une obligation (légale, définie par le droit international maritime, NdlR) mais pas notre objectif. Donc, on préfère laisser faire les ONG. Si la Marine a désigné mon navire, c’est parce qu’il est spécialisé dans le renseignement. Tout ce que je fais autour, ce n’est pas du temps perdu mais c’est du temps que je ne peux pas consacrer à mon objectif premier."

La poursuite ou non de la mission de la frégate belge sera déterminée par le gouvernement à la fin de l’année. C’est à ce moment que l’état-major présentera ses plans opérationnels pour 2018. "Nous devons arrêter l’afflux incontrôlé de migrants, c’est pourquoi nous sommes actifs dans l’opération Sophia. L’objectif de l’opération est d’arrêter le trafic d’êtres humains. Cependant, nous constatons que le mandat de l’opération est insuffisant. S’il n’y a aucune extension du mandat (de l’opération Sophia, NdlR) , le ministre Vandeput ne participera plus à l’opération. Il ne fait aucun doute que la mission actuelle du Louise-Marie devrait s’arrêter", a indiqué le cabinet du ministre de la Défense, lui aussi membre de la N-VA.