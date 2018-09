Les vacances sont finies pour les enfants du Roi.









C'est le Palais qui l'annonce sur Twitter via une vidéo montrant le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Eleonore avec leurs parents.













Bonne rentrée à tous !

C'est la rentrée et les enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde n'échappent pas à la règle. Alors que la princesse Elisabeth est partie fin août vers le Pays de Galles, où elle étudiera au "United World College Atlantic", ses deux frères et sa soeur ont fait leur retour sur les bancs de l'école ce lundi.