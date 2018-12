Sur les réseaux sociaux, plus de 30 000 personnes ont marqué leur volonté de participer à la marche Claim the Climate qui se tiendra le dimanche 2 décembre à Bruxelles.

Ce dimanche 2 décembre, de nombreux citoyens arpenteront les rues de la capitale pour le climat. A l'heure d'écrire ces lignes, ils sont 37 143 a déclaré participer à la marche sur les réseaux sociaux. A la veille de l'ouverture de la Cop 24 en Pologne, les organisateurs de la marche - le Climate Express et la Coalition Climat - "exigent une politique climatique socialement juste et ambitieuse". "Depuis la signature de l'Accord de Paris, les émissions de CO2 augmentent à nouveau en Belgique, alors qu'elles devraient diminuer", disent-ils par voie de communiqué. "Les citoyens se bougent. Mais la politique climatique belge, quant à elle, reste à l'arrêt. Le 2 décembre, nous demanderons à la Belgique de demander une réduction de 55% de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est tout simplement indispensable si nous voulons rester en dessous de la barre des 1,5°C dressée par le GIEC".

Les transports en commun gratuit ou à prix réduits

Pour l'occasion, le réseau de la STIB sera gratuit. De son côté la SNCB proposera un green ticket, un libre-parcours qui permettra de voyager partout en Belgique le 2 décembre, vendu au prix de 5 euros. Ces tickets seront en vente dès ce vendredi 30 novembre.

La manifestation partira de la Gare de Bruxelles Nord en début d'après-midi pour rejoindre le parc du Cinquantenaire, deux parcours seront organisés, l'un à vélo, l'autre à pied. En cours de route 6 "check points" seront organisés pour expliquer les revendications aux participants.

"Ce ne sera pas une marche comme les autres, mais une expérience unique", affirme Samuel Lietaer du Climate Express. "La mobilisation commence au niveau local. Dès le matin, des personnes partiront de toute la Belgique vers Bruxelles en courant, en go-karts et à vélo. Plus tard, des milliers de personnes suivront en bus et en train. A midi, la marche se divisera en deux : les cyclistes et les piétons suivront un itinéraire différent et se rejoindront dans le Parc du Cinquantenaire."

En pratique, le rassemblement est prévu à 12h à la gare de Bruxelles Nord (Boulevard Albert II). La marche à pied démarrera à 13h. Quant aux cyclistes, ils devront attendre 13 h 30 pour s'élancer.

Renseignements :

La Page Facebook de l'événement : https://www.facebook.com/events/1169152256556461/

Le site web : http://www.claimtheclimate.be/?fbclid=IwAR0MRzuruRYCBsCl5q9n2I1mGahuy01EBRGXFcDbaQXnVNAQnMKxH05xmyE