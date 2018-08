L'animateur Stéphane Pauwels a également été suspendu de l'antenne de L'Equipe, a indiqué jeudi le directeur de la chaîne sportive française, après son implication dans une affaire de vol à main armée avec violences. "C'est une affaire totalement privée, on est en contact avec Stéphane, il règle cela de son côté, il est très serein. (...) On le met en retrait de l'antenne, le temps qu'il règle ses affaires personnelles, on le laisse gérer ses affaires privées...", a déclaré Arnaud de Courcelles, interrogé lors de la présentation de la grille de rentée de la chaîne.

Stéphane Pauwels, 50 ans, animateur sur la chaîne privée RTL-TVI, intervient aussi dans plusieurs émissions de chaînes françaises (W9, M6, TF1) sur le football.

Stéphane Pauwels a été arrêté mardi après-midi à Mons pour complicité présumée dans un vol avec violence commis dans une maison de Lasne en mars 2017. Il a été remis en liberté mais est inculpé de complicité de vol avec violence, avec armes, en bande, la nuit et avec utilisation de véhicule.

