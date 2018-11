Le Roi Philippe et la reine Mathilde sont arrivés à la colonne du congrès, accompagnés de l’Escorte royale à cheval.

Après un accueil par les autorités et un passage en revue des troupe, le 11 novembre, à côté de la flamme du soldat inconnu, le Roi s’est adressé aux citoyens. Dans un monde où le paraître et l’image sont importantes, il a tenu à rendre hommage à ceux qui travaillent et se battent dans l’ombre, prenant pour modèle le symbole du Soldat Inconnu.

Lors de cette journée historique de Centenaire de l’Armistice, il adresse également un message important à l’attention des jeunes. En les enjoignant à s’engager et à se battre pour leurs opinions et à poser de la actes forts même invisibles , à devenir des héros du quotidien.

Son discours a été suivi par une récitation d’un texte d’Arthur L. Pasquier par des enfants et un lâcher de 11 pignons voyageurs porteurs d’un message: La Belgique se souvient.

Voici l’intégralité du discours de Sa Majesté le Roi des Belges à l’occasion du centenaire de l’Armistice

Bruxelles, dimanche 11 novembre 2018

Mesdames et Messieurs,

Il y a cent ans, à cette même heure, résonnaient de partout les clairons annonçant le cessez-le-feu sur l’ensemble du front. L’armée belge, commandée par le roi Albert Ier, avait montré un immense courage dans la reconquête du pays. Ainsi s’achevait une guerre qui aura fait d’innombrables morts, invalides et mutilés, soldats et civils.

Aujourd’hui, avec respect, nous nous inclinons une nouvelle fois devant la tombe du soldat inconnu, et nous nous souvenons.

Il émane de ce majestueux monument une grandeur, celle des héros de la première guerre mondiale morts au combat pour leur pays, pour notre pays. Mais il émane de ce monument également une simplicité, une humilité, liées au mystère de ce soldat défiguré, sans nom. Ce soldat aurait surement voulu raconter son histoire, se dire, venir à la lumière qui lui est donnée aujourd’hui. Mais non ! C’est dans son anonymat et son silence qu’il a trouvé toute sa vocation.

Ce soldat inconnu renvoie bien sûr à l’image que nous avons de tous ces héros et victimes de la guerre, membres de nos familles, proches, parents, grands-parents, … Et que sa dépouille rend présent ici-même. Mais il nous invite aussi à puiser dans notre profondeur humaine pour donner un sens à sa mort. Ce soldat, c’est chacun de nous.

Dans le monde actuel, dominé par l’image, où tout est spectacle, où tout doit être vu, connu, et su, il est bon de voir que la grandeur humaine réside aussi dans l’inconnu, dans l’anonymat. Que l’humanité se cache aussi derrière le voile de la pudeur, de la souffrance et du sacrifice. Et que le mystère est encore plus présent lorsque tout n’est pas dit.

Ce monument, érigé en l’honneur de notre premier parlement et de notre premier roi, gardé par le soldat inconnu, ne parle donc pas seulement de notre passé. Il pointe le doigt vers notre avenir. Il nous invite tous - et les jeunes en premier lieu - à nous engager ensemble dans la construction d’un monde de paix, à apporter chaque jour notre pierre irremplaçable à l’édifice commun. Avec un joyeux réalisme, dans les petites choses comme dans les plus grandes !

Aux jeunes je voudrais dire : le jour viendra où nous ne pourrons plus compter sur la présence chaleureuse d’anciens combattants qui ont défendu notre territoire. Je m’engage de garder vivantes, avec vous, la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour nous et les valeurs pour lesquelles ils se sont battus. Et vous, quel plus bel hommage pouvez-vous leur rendre qu’en devenant vous-même des héros ? En restant fidèles à vous-mêmes, à votre vocation, tout en vous donnant aux autres. En faisant le choix de la profondeur plutôt que du superficiel et de l’éphémère. En rayonnant autour de vous. C’est çà, être un vrai héros aujourd’hui, même inconnu.